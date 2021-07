La Junta de Seguridad de Los Llanos acuerda intensificar los controles e insistir en la responsabilidad individual para evitar los contagios de COVID

Los Llanos de Aridane ha reunido este viernes de manera extraordinaria a la Junta Local de Seguridad que ha estado presidida por la alcaldesa, Noelia García Leal, en la que también participó la directora insular de la Administración General del Estado, Ana María de León Expósito; Mercedes Coello, gerente de los Servicios Sanitarios, junto a otros representantes de la Consejería de Sanidad; representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Local y Guardia Civil, se informa en nota de prensa.

En la reunión, tras analizar la situación epidemiológica actual y la evolución a lo largo de los últimos días, se ha acordado "reforzar la actuación de la Guardia Civil y de la Policía Local de forma coordinada con los inspectores de salud pública, para dar cumplimiento a la normativa en materia preventiva de contagios".

La alcaldesa ha puntualizado que una vez más “apelamos a la responsabilidad individual. Es responsabilidad de cada uno de nosotros estar vigilantes y cumplir con las medidas básicas de protección: uso mascarilla, distancia social y evitar aglomeraciones. No podemos relajarnos, estar vacunados no significa que el virus no exista. Y hemos comprobado estos días que en cualquier momento podemos pasar de 0 contagios a 70. Tenemos que seguir haciendo un esfuerzo, para entre todos acabar con el virus”.

La directora insular insistió en la máxima colaboración con la Policía Local, el Ayuntamiento, Protección Civil en esos momentos intensificada ante los datos epidemiológicos.

“El control en puertos y aeropuertos de pasajeros de terceros países y península se intensificará conforme a las últimas normativas e instrucciones y los niveles que determine en su caso el Gobierno de Canarias. Debemos con más conciencia ciudadana luchar porque la isla siga siendo ejemplo en esta lucha contra la pandemia”, dijo Ana María de León Expósito.

La gerente de los Servicios Sanitarios de La Palma, Mercedes Coello, destacó el compromiso adquirido por Sanidad “en el ámbito de sus competencias a seguir con el cribado de los brotes localizados en el municipio y colaborar con todos los implicados en la resolución y mejora de Los protocolos para prevenir nuevas propagaciones, estudiando fórmulas que permitan a la administración a realizar un seguimiento más exhaustivo de los controles de los protocolos contra la propagación de la COVID".

Por otro lado, animó a las personas que aún no estén vacunadas a acudir a recibir la vacuna (previa petición en la aplicación Canarias se vacuna) "con la absoluta certeza de que solo trabajando en la mutua colaboración entre las administraciones públicas, lograremos el objetivo de volver a controlar la marcha de la pandemia en nuestra isla”, dijo Coello.

Los responsables públicos recuerdan que "lo más importante será siempre la responsabilidad individual a la hora de evitar aglomeraciones; han reiterado la importancia de cumplir con las medidas de distanciamiento y el uso obligatorio de la mascarilla, la higiene de manos, así como mantener la distancia personal y evitar aglomeraciones", y han hecho hincapié en que "no podemos bajar la guardia ni confiarnos, debemos mantener la responsabilidad y la prudencia para que el número de contagios no siga aumentando".

Además, se recuerda que "en todo momento se deben respetar los aforos en los bares, restaurantes, cafeterías y terrazas, así como en todo tipo de comercios y atendiendo especial atención en locales de ocio nocturno".

En esta línea se reforzarán las actuaciones que vienen llevando a cabo Guardia Civil y Policía Local de forma conjunta.

Por parte del Ayuntamiento, nuevamente "se felicita el intenso trabajo de la Red Centinela para poder aislar y acotar cuanto antes a los positivos y a los contactos estrechos".