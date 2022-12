CC de Los Llanos: “No podemos votar a favor de un presupuesto en el que se destina más dinero al sueldo del grupo de Gobierno que a inversiones”

Coalición Canaria (CC) “lamenta que Noelia García no haya buscado el consenso con los grupos de la oposición para sacar adelante los presupuestos de 2023 que se aprobaron este martes con los únicos votos del grupo de Gobierno”, indica en una nota de prensa. “No podemos votar a favor de un presupuesto en el que la partida para los sueldos de la alcaldesa, sus concejales y su personal de confianza es mayor que la suma de todas las inversiones previstas para el año que viene: 682.000 euros de sueldos, frente a 543.000 euros para inversiones. Es algo que nunca había pasado en la historia del municipio y que no se puede justificar de ninguna manera y mucho menos en la actual situación”, explican los concejales nacionalistas.

“No podemos aceptar, por otro lado, que no haya ni un solo euro destinado a la compra de suelo para viviendas definitivas”. En este punto, se señala en la nota, CC propuso destinar a este fin 760.000 euros y el grupo de Gobierno lo rechazó. “Esto pone de manifiesto lo alejados que están de las verdaderas necesidades de la gente”, apunta.

“A pesar del evidente deterioro de las vías y caminos municipales, fruto de años de abandono por parte del Ayuntamiento”, añade, “a no se destina ni un euro para un plan de reasfaltado y tampoco hay dinero para empezar a construir nuevos módulos en el cementerio. A cambio, suben en más de 600.000 euros las partidas destinadas a las actividades festivas y de ocio”.

CC, señala, “no puede apoyar tampoco la pretensión del equipo de Gobierno de externalizar el servicio de atención a domicilio a personas mayores y dependientes”. “Por eso, planteamos como alternativa que el mismo importe por el que pretende externalizar el servicio -1,1 millones de euros- se destine a la creación de un programa de empleo específico, recabando ayuda del Cabildo y del Gobierno de Canarias, para contratar a trabajadoras y trabajadores de ayuda a domicilio. Lamentablemente, nuestra propuesta fue desechada por el grupo de Gobierno que prefiere optar por la vía fácil de la externalización”, señalan.

En la nota se indica que “Noelia García y su equipo se han aislado y han hecho del victimismo su bandera para no aceptar ninguna crítica ni responsabilidad. Tampoco aceptan propuestas ni se avienen a negociar cambios en el presupuesto para que sea el de todos, para que se ajuste a la realidad de la gente, para que sea un presupuesto que piense en la recuperación y no en la campaña electoral. CC no puede ser cómplice de esto y por eso ha votado en contra”.