Comienza la segunda edición del festival de novela negra ‘Aridane Criminal’ dirigido por Alexis Ravelo

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane a través de la concejal de Cultura, Charo González, en una nota de prensa, informa que este martes comienza en el municipio la segunda edición del encuentro de novela negra Aridane Criminal, que “volverá a reunir, a lo largo de cuatro jornadas, a autores y autoras que, en contacto con el público, profundizarán en estos géneros literarios a través de conferencias, debates y talleres”.

Añade que el citado encuentro, puesto en marcha en 2021, y dirigido por el escritor Alexis Ravelo, está financiado por el Ministerio de Cultura y Deporte, bajo la coordinación del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, y organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, con la colaboración de la Cátedra Antonio Lozano.

Indica que “con vocación tricontinental, atento a la diversidad y a las voces periféricas, tanto desde un punto de vista geográfico como cultural, Aridane Criminal reflexiona sobre el género como estrategia estética de acercamiento a la realidad, utilizándolo como vehículo para propiciar debates estéticos, sociológicos, filosóficos y políticos”.

En la jornada inaugural de esta tarde, se apunta en la nota, “podremos ya disfrutar de dos interesantes mesas en la Plaza de España. A las 19 horas, y bajo el título La melancolía y el asfalto, Marta Marne conversará con Carlos Zanón en un acercamiento a su obra”.

Añade que “a partir de No digas nada, con títulos como Yo fui Johnny Thunders , Premio Dashiell Hammett; Marley estaba muerto o Taxi, Carlos Zanón ha ido imponiendo su peculiar universo narrativo, en el que personajes que huyen hacia delante lastrados por los errores del pasado se mueven por el lado más sombrío de ciudades poliédricas. Love Song, su novela más reciente, es al mismo tiempo el relato de un triángulo amoroso, una road story y el relato de una amistad entre eternos solitarios”.

Marta Marne, natural de León y diplomada en Biblioteconomía y Documentación e Historias del Arte, escribe sobre novela negra y policiaca para diversas publicaciones, como la revista Calibre.38, Elemental (de El País), Amanece Metrópolis y El Periódico, además de ser responsable de los blogs literarios Leer sin prisa y La pared vacía, dedicado, este último, a la visibilización de autoras de novela negra.

A las 20.00 horas, y en el mismo espacio, bajo el título “El día del espectador: ocurrió el pleno día. Dürrenmatt y Vadja. la destrucción de la inocencia”, el cineasta y escritor Elio Quiroga ofrecerá una conferencia que incluye la proyección de “El cebo”, de Ladislao Vajda, basada en la novela “La promesa”, de Friedrich Dürrenmatt.

En 1958 aparecieron, se señala en la nota, casi al mismo tiempo, la película “El cebo” (coproducción hispano-germano-suiza) y la novela “La promesa”. La película la firmó Ladislao Vajda (director en España de películas familiares como “Mi tío Jacinto”, “Un ángel pasó por Brooklyn” o “Marcelino, pan y vino”. Ambas, película y novela, constituyen un cuento moral imitado hoy hasta la saciedad: la historia de un policía que, para capturar a un asesino de niñas, está dispuesto a todo, incluso a traicionar sus propios valores.

Elio Quiroga ha dirigido largometrajes como “Fotos”, ganadora del Mejor Guión y una Mención Especial del Jurado en Sitges; “La hora fría”; “La estrategia del pequinés”; y el documental “The Mystery of the King of Kinema”, Mención Especial del Jurado en el Festival de Cine de Gijón.

Co-creador de la serie divulgativa “Science Gossip” y guionista para otros directores, como Angeles Reiné y Daniel Calparsoro, destaca, además, en su faceta de escritor denovelas de terror y ciencia-ficción. Premio Minotauro por “Los que sueñan”; y Premio Malas Artes de Novela Juvenil y de Fantasía por “Astral”, su novela más reciente; “Tiempo sucio”, ha sido galardonada con el Premio de Novela Policía Nacional.

Todas las actividades de este Festival serán retransmitidos por Streaming, concluye la nota.