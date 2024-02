El PSOE propone reforzar la plantilla de la Policía Local de Los Llanos de Aridane

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha presentado una moción para su debate y aprobación al pleno de la Corporación, en la que solicita que se refuerce la plantilla de la Policía Local, mediante una serie de medidas como que se cubran las plazas vacantes y se convoquen aquellas que sean necesarias para contar con el número recomendado de plazas/habitante que establece la normativa vigente, indica en una nota de prensa.

La moción del grupo de la oposición, añade, propone además otra serie de medidas en materia de seguridad, como que se impulse la elaboración de planes conjuntos de seguridad ciudadana y vial para el ámbito municipal, evaluando su ejecución y resultados, y estableciendo las formas y procedimientos de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad implicados. Al igual que promover, señala, una mayor cooperación con los distintos sectores sociales, organismos e instituciones con incidencia en la seguridad ciudadana del municipio, a través de la constitución del Consejo Local de Seguridad, donde se valorará la opinión de las diferentes entidades sociales sobre los problemas locales relacionados con la seguridad y la convivencia.

Desde el Grupo Socialista destacan que “la Policía Local de nuestro municipio se caracteriza por su cercanía a los problemas de los vecinos y vecinas, que conocen y no son ajenos, siendo en la mayoría de las ocasiones los primeros en llegar ante una llamada de auxilio”. En la nota se apunta que “labores de notificación, seguridad ciudadana, protocolos de violencia de género, policía urbanística, regulación del tráfico, atestados, etc., son parte de las múltiples tareas que redundan en los servicios que día a día prestan a la ciudadanía”.

Agregan que “si bien se trata de un servicio público que están desarrollando con una plantilla que no cuenta con los efectivos suficientes”. De ahí que defiendan que “la Administración tiene la obligación de velar y procurar que tanto los recursos humanos como materiales de nuestra policía cumplan, como mínimo, con los establecido en la norma que regula su funcionamiento”.

En este sentido, indican que “con una simple cuenta se confirma que, para una ciudad de más de 20.000 habitantes empadronados en Los Llanos de Aridane, más sus visitantes, no se está cumpliendo con las ratios de personal recomendados, al contar en la actualidad en la RPT vigente con 5 plazas para mandos y 30 para policía local”. “Una plantilla –prosiguen- cuyas plazas efectivas no se corresponden con la realidad al no estar cubiertas en su totalidad, existiendo plazas vacantes y efectivos que han pasado a segunda actividad desarrollando otro tipo de funciones”.

La portavoz del Grupo Socialista, Alicia Vanoostende, que valoró “el esfuerzo que realiza la Policía Local para prestar el servicio que realizan”, destaca que “es fundamental que la plantilla cuente con el número suficiente de efectivos para que funcione de forma correcta a lo largo del año, previendo las vacaciones reglamentarias, segunda actividad, bajas por enfermedad, circunstancias especiales que requieran una dedicación extraordinaria, turnicidad etc. Por lo que no se puede conformar con un número mínimo de efectivos si lo que se desea es prestar el servicio que merecen nuestros vecinos y vecinas”.

“Si bien -continúan- durante el pasado mandato se produjeron avances en cuanto a la incorporación de nuevos efectivos y se están realizando esfuerzos desde el Gobierno de Canarias para realizar nuevas convocatorias en diversos municipios, el número actual de la plantilla se antoja a todas luces insuficiente, así como la relación de puestos de trabajo (RPT) actual, ante la situación que viene padeciendo el municipio”.

En esta línea destacan que “la necesidad de refuerzo de personal en la Policía a día de hoy se antoja más que necesaria y urgente con un incremento del índice de criminalidad del 40,5% de 2022 a 2023 según los datos acumulados al tercer trimestre del pasado ejercicio, con un total de 479 infracciones penales conocidas de enero a septiembre de 2023”.

Por otra parte, el grupo de la oposición apuesta por “la creación en Los Llanos de Aridane de un Consejo Local de Seguridad. Se trata de órganos destinados a la participación ciudadana en la política pública de seguridad, necesarios para la mejora de la convivencia en el municipio, y que están regulados por ordenanzas o reglamentos municipales”.

Alicia Vanoostende advierte de que “no se puede seguir negando ni minimizando la triste realidad del aumento de criminalidad en nuestro municipio, así como la sensación de inseguridad que invade a nuestros vecinos y comerciantes, debiendo, en un ejercicio de responsabilidad, asumir por parte del Grupo de Gobierno las responsabilidades que les competen y para las que el pueblo les ha situado en labores de gobierno. Mirar hacia otro lado o exigir responsabilidades a otras administraciones cuando la propia no ha hecho los deberes, no es la solución más apropiada”, concluye.