El Paso inaugura el espacio ‘Isla de Mujeres’ con sede en todos los municipios de La Palma

Dentro de la programación que el municipio pasense tiene organizado para conmemorar El Día de La Mujer, el próximo 8 de marzo a las 18:00 horas en el Teatro Monterrey, se inaugura el espacio Isla de Mujeres. “Este espacio pretende ser el lugar de encuentro, seguro y afectivo en el que las mujeres del municipio puedan relacionarse, conocerse y realizar actividades que logren un empoderamiento individual y colectivo. Para ello, se trabajará con un programa anual que pretende ir acompañando a las diferentes mujeres en sus inquietudes y objetivos, tanto personales como sociales y laborales, hasta su completa ejecución”, se informa en nota de prensa.

“Con estos espacios, donde confluyen mujeres de todas las edades y ámbitos, se podrá realizar un mapa de las necesidades actuales y reales que tiene las mujeres de la isla, dividido incluso por municipios y con ello, empezar a trabajar en la creación de actividades enfocadas a la mejora de la calidad de vida y a la igualdad”, destaca.

Tanto el alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, como la concejala de Servicios Sociales Ángeles Fernández, coinciden en afirmar que, “la creación de estos proyectos de espacios para mujeres, con carácter anual, servirán como termómetro de las necesidades e inquietudes que las mujeres del municipio puedan tener. Dentro de estos espacios cálidos y seguros, las mujeres podrán exponer sus ideas y sentimientos y trabajar con ellos. Se podrán conocer y reconocer, aportar ideas y crecer tanto en grupo como individualmente. Además, se podrá datar con analíticas la realidad en la que actualmente vive la mujer palmera y, con ello, poder dirigir el foco para crear actividades que vayan escalonadas hacia la igualdad”.

Para Tamara Avidad, codirectora de Karmala Cultura, “la necesidad de crear espacios exclusivos para mujeres se hace evidente después de la experiencia de las cinco ediciones de La Voz de La Mujer: “Puede parecer contradictorio, pero quizás tengamos que recurrir a la segregación para alcanzar la igualdad. Sin lugar a dudas, la segregación no es lo deseable, ni el objetivo. Quizás la clave esté en matizar entre igualdad y equidad. En ser conscientes, de que, para alcanzar la igualdad, tras siglos de desventaja, sea necesario que tengamos un espacio para empoderarnos. No con el fin de superar ni ir en contra de nadie. No es una batalla, se trata simplemente de romper con las limitaciones impuestas, con lo que ‘corresponde”. Añadió Tamara que “después de cinco ediciones de La Voz de La Mujer se ha hecho evidente que para que a la mujer se la escuche y se la tenga en cuenta, ha de unirse tejiendo una red en la que el peso del grupo fortalezca a todas. Un ejemplo de ello, es la mesa de la mujer rural de Puntagorda, que nació dentro de los programas de La Voz de La Mujer, donde un grupo de mujeres profesionales del mundo agrario se apoyan entre ellas consiguiendo mejoras para su labor profesional y por ende para la sociedad”.

Se complementa la programación que Karmala Cultura tiene organizado los días 8, 9 y 10 de marzo con la realización de un mural a cargo de la ilustradora y artista Sara Fratini. Una mesa de mujeres que abordará La Historia, Relato y Memoria de Las Mujeres de la isla, en la que participarán escritoras e historiadoras de La Palma como Belén Lorenzo, Ana Vidal, Tazirga García y Mercedes Vassou. Y un recital de poesía, Voces de Mujer, en la que participarán las escritoras Elsa López, Ana Vidal y Belén Lorenzo, la artista Ángela Glezal y la decimista Tazirga García. Además de los diferentes actos, charlas y encuentros que el ayuntamiento de El Paso ha programado conmemorando el Día de La Mujer y que animan a participar y disfrutar de ellos.