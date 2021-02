El PP de El Paso lamenta que la inversión caiga en un 90% en el presupuesto de 2021

El portavoz del Grupo Popular en El Paso, Ángel Tomás Hernández, ha mostrado su malestar en un comunicado después de que “baje la inversión en un 90% del presupuesto para este año, mientras que las cuentas destinadas a pagos de salarios políticos siguen intactas”, afirma. Hernández defiende que “este presupuesto es el reflejo de un equipo de Gobierno que no apuesta por avanzar, ni por el desarrollo del municipio. Una situación que no comprendemos, y mucho menos en estos momentos en los que sabemos que algunos de nuestros vecinos lo están pasando mal como consecuencia de la pandemia”, señala.

Hernández apunta que este documento “no recoge inversiones en un área tan importante como la mejora de la red de riego o el mantenimiento y modernización de la red de abastecimiento. Un asunto clave para nuestro municipio, y más después de las sequías que hemos sufrido durante estos años. No comprendemos que el Ayuntamiento no destine ni un solo euro, y que solo sea el Cabildo Insular el que se implique en ofrecer una solución a este problema”. Además, el portavoz del PP también critica “la ausencia de inversión en el funcionamiento de la red de saneamiento”.

En relación al alumbrado público, señala que “no se recoge financiación para dotar al municipio de luces LED, que además de ser menos contaminantes que las que las que hay ahora mismo, que son de vapor de sodio y que la normativa obliga a su cambio, también favorece a un ahorro considerable en la factura de la luz”.

Asimismo, explica que “si este Ejecutivo quiere que El Paso pueda seguir creciendo, no puede depender solo de inversiones de otras administraciones para el desarrollo de las zonas comerciales. No entendemos que exista la concejalía de turismo, y no se destine ni un solo euro para que El Paso sea un municipio más atractivo”, asegura.