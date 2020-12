El proyecto psicoeducativo ‘Tu cuerpo, tu latido’ para jóvenes de El Paso logra “un cambio significativo en la satisfacción corporal”

Este mes de diciembre se clausuró tras seis semanas el proyecto psicoeducativo Tu cuerpo, tu latido para los jóvenes en el municipio de El Paso. Un ciclo de talleres destinados a la promoción de una relación más saludable con el propio cuerpo a través del arte. Sesiones en las que se ha reflexionado sobre el ideal de belleza imperante; la influencia de los medios de comunicación, los iguales y la familia en la construcción del autoconcepto y la autoestima; los errores cognitivos en la imagen corporal; los diferentes modelos corporales y la belleza natural. Los jóvenes han trabajado estos contenidos a través de dinámicas grupales/individuales y de técnicas artísticas como el modelado, la caricatura, la fotografía, la expresión corporal y el bodypaint para una mejor integración de los contenidos.

En la última sesión de Tu cuerpo, tu latido se realizó una exposición con los materiales generados (esculturas, dibujos, fotografías y videoclip), se invitó a los familiares de los participantes para darles a conocer el proyecto, recordarles la importancia que tiene la imagen corporal en esta etapa y dotarles de herramientas para gestionar las distintas dificultades que se puedan presentar.

Este proyecto está diseñado e implementado por la psicóloga infanto-juvenil Mónica Mederos, perteneciente a la Asociación Pick Art, colectivo que tiene como principal objetivo promocionar el bienestar a través del arte. Además, se ha contado con varios profesionales del mundo del arte como es el fotógrafo Andrew Gallego, residente en Los Llanos de Aridane, conocido por su maravilloso proyecto fotográfico Mujeres para mujeres en el que se pone en alza la belleza natural que todas las mujeres poseen, y también con el camarógrafo majorero JonyTravels para la grabación y edición del videoclip Soy yo, vídeo que ha suscitado gran interés en las redes sociales.

“En total han participado 10 menores. A través de una evaluación inicial y final se ha comprobado que el proyecto genera un cambio significativo en la satisfacción corporal de los participantes, siendo este resultado un factor de protección ante la aparición de problemas/trastornos psicológicos como los trastornos de la conducta alimentaria”, asegura Mónica Mederos.

Los menores coinciden en que estas sesiones han supuesto un espacio cómodo y seguro en el que poder entender y compartir sus pensamientos y emociones relacionadas con su cuerpo sin miedo a la crítica. Además, el formato grupal permite que se den cuenta de que la insatisfacción con todas o algunas partes de su cuerpo no sólo les ocurre a ellas y ellos, sino que hay más personas a las que también les pasa. Los sentimientos de aceptación, seguridad y autoconfianza que se han generado a lo largo de las sesiones han permitido que los jóvenes relativicen comentarios negativos procedentes de otros o de su propia mente. Como consecuencia su autoestima se ha visto aumentada y reforzada. Frases como “Lo que he aprendido es que hay que valorarse tal y como eres, siempre que te mires al espejo, recuerda, tal y como yo soy me tengo que aceptar”; “te tienes que valorar, seas como seas, los comentarios de las personas o los que tu mente te diga no tiene que afectar a tu autoestima”; “He aprendido a valorarme y a valorar a los demás, si me dieran a elegir cambiar alguna parte de mi cuerpo ya no cambiaría ninguna porque este es mi cuerpo”.

Lo que cambiarían del proyecto es la posibilidad de haber acudido a las sesiones que no asistieron y el poder incorporar a más jóvenes. Concuerdan en recomendar el proyecto a muchos de sus amigas y amigos porque están seguros de que les sería muy útil y beneficioso para reducir la inseguridad, aceptarse y quererse más.

Desde la asociación Pick Art “agradecemos a los jóvenes su enorme implicación y gran acogida, a sus padres por reconocer y dar valor a nuestro proyecto, a Andrew Gallego y JonyTravels por su maravilloso trabajo, al Cabildo y al Ayuntamiento de El Paso por promocionar acciones destinadas a la mejora del bienestar en los jóvenes”. “Y recuerda: tu cuerpo es tu templo, tu cuerpo es tu latido”.