José Tomás Rodríguez de Paz, concejal en el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces por Coalición Canaria(CC), en una nota de prensa, advierte de “las nefastas consecuencias que tendrá para la población la exigua partida para inversiones aprobada en la sesión plenaria llevada a cabo esta semana en el Ayuntamiento saucero, no aceptando” el alcalde del municipio, Francisco Paz, “ni una sola enmienda de las planteadas, por lo que el voto de Coalición Canario fue en contra de dichos presupuestos”. CC, señala, “alerta de la escasa voluntad de diálogo del alcalde del PSOE en San Andrés y Sauces”.

Para Rodríguez de Paz “la buena gestión de la que ha presumido y presume el alcalde poco o nada ilusiona a una población no sólo cada vez más envejecida sino también desilusionada, además, resulta bastante desconcertante la gran cantidad de enmiendas presentadas, siguiendo sus indicaciones de la Comisión de Cuentas, que debíamos buscar el dinero para las enmiendas que quisiésemos presentar, y ese fue, precisamente, el trabajo que se hizo por Coalición Canaria en el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, pero el regidor municipal no aceptó ni una sola propuesta de modificación de su presupuesto”.

Por ello, José Tomás Rodríguez de Paz indica que “no entiendo que una fuerza progresista eluda el diálogo, no quiera realizar un receso para negociar la aportación de enmiendas y conseguir el voto favorable a dichos presupuestos” por parte de los nacionalistas. Considera que “los presupuestos aprobados para nada se adecúan a las necesidades de la población, sino a los intereses de su fuerza política o de sus propias ambiciones o a su afán de llegar primero a un posible reto, escasamente útil para la sociedad, como darse un aplauso por la aprobación más temprana de los presupuestos entre los ayuntamientos de la isla de La Palma”.

Además, para Coalición Canaria, se apunta en la nota, “no sólo se considera incomprensible la ausencia de concordia y consenso democrático, sino que, además, en numerosas ocasiones y a lo largo de todos sus mandatos ha hecho como suyas o se han apropiado de muchas propuestas realizadas por miembros de la oposición, como por ejemplo, negar que se pudiese hacer una zona de baños en el Refugio Pesquero de Puerto Espíndola y luego llevarlo en su programa electoral reciente, lo que evidencia los argumentos de juego político que no se merecen las vecinas y vecinos de San Andrés y Sauces, además que, en el propio pleno, tachó” al concejal de Coalición Canaria como ‘cómplice’ de la deuda a proveedores de cuando el accedió hace 12 años a gobernar en el municipio, olvidándose, no sabemos si adrede, que este concejal solo estuvo un año en el grupo de Gobierno anterior a su etapa, hace 20 años, por lo que no procede ese comentario“, señala José Tomás Rodríguez de Paz.

Lo que “se pone de manifiesto”, se agrega en la nota, “es la preocupante falta de talante conciliador y moderador del regidor municipal de un San Andrés y Sauces en el que los principios democráticos, al igual que una gran parte de la población, también parecen haber abandonado el municipio, pues no en vano en sus 12 años de gobierno, nos encontramos con un saldo poblacional de 700 personas menos, con unos 4.200 habitantes, estando a sólo 20 kilómetros de Santa Cruz de La Palma, teniendo un puente de Los Tilos que nos acerca y para el alcalde, los responsables siempre son otros, ya que son muchas las veces que echa la mirada tan atrás, y ya no lleva 100 días en el gobierno, lleva más de 12 años y 100 días”, concluye José Tomás Rodríguez.