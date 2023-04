Cabrera: “CC critica los proyectos que lidera el PP en la capital y ellos no desarrollaron ninguno en los cinco años que gobernaron”

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Juanjo Cabrera, ha mostrado su sorpresa “tras las declaraciones de CC en las que lo único que hacen es criticar los grandes e importantes proyectos que está liderando el PP en la capital, y no recuerdan que cuando ellos estuvieron en el poder no fueron capaces de desarrollar grandes proyectos para la ciudad”.

Cabrera ha querido explicar “las diferentes actuaciones así, por ejemplo, en relación al Parking Desmontable el proyecto se ha enviado a la Autoridad Portuaria para su visto bueno y poder adaptar posteriormente la financiación prevista al nuevo presupuesto de ejecución. No obstante, estamos en condiciones de afirmar que saldrá antes que las 800 plazas de aparcamiento que Coalición Canaria prometió en mayo de 2015, y de las que aún no sabemos nada”.

En cuanto al Centro de Día, Cabrera, afirma que “actualmente se está ejecutando”, y le recuerda a los nacionalistas que “este trabajo ha comenzado durante esta legislatura buscando la ubicación idónea con la disponibilidad de los terrenos, redactando el proyecto de ejecución, consiguiendo la financiación del Cabildo Insular , y sacando la licitación de la obra. Por lo que si hubiesen interpretado mejor lo que se dice en redes sociales, y si hubiesen preguntado en el pleno, o simplemente se hubiesen dado una vuelta por la subida de El Pilar podrían ver que la obra no se ha parado, como afirman, y que en breve será una realidad”.

Sobre el Plan General de Ordenación, el portavoz del PP le recuerda a los nacionalistas que “durante la legislatura 2015-2019, ellos tuvieron la responsabilidad del área urbanística, y no fueron capaces de completar el documento para poder remitir para su aprobación al Gobierno de Canarias para su aprobación definitiva. Una situación muy diferente a la actual, ya que durante

esta legislatura se ha contado con un asesoramiento profesional, y un equipo de técnicos especializado que ha permitido redactar el documento que dará, sin duda, sus frutos en los próximos días, y lo que nos permitirá dar un paso decisivo en la planificación y desarrollo de nuestra ciudad“.

Mientras que en relación a la Estación de Guaguas, Cabrera afirma que “los nacionalistas saben que es un proyecto del Cabildo Insular de La Palma, y conocen perfectamente todos los problemas que se ha tenido para su ejecución en los últimos años, incluso cuando ellos gobernaban en la admiración insular. Por lo que hay veces que es mejor callar y agachar la cabeza o contribuir a dar soluciones a los problemas, pero como era de esperar ni una ni otra”.

Además, recuerda a los nacionalistas que “en estos momentos se está terminando la urbanización de la Zona Industrial de Mirca, después de casi treinta años. Una obra que les propusimos hacer en junio de 2017, cuando el grupo Popular estaba en la oposición”. También se está ejecutando el Centro de Ocio Polivalente, COP, “y el convenio con Correos ya se ha firmado, y tras su reestructuración por fin será una realidad la ubicación de un hotel de lujo, mientras que el COP se convertirá en la mayor superficie destinada a deportes y la celebración de grandes eventos sociales y festejos. Dos grandes avances para la capital en el sector del ocio y del turismo”.

Paralelamente, dice, “se ha finalizado el proyecto de ejecución del ascensor de Calsinas; se ha puesto en funcionamiento del Ascensor de La Luz; se ha redactado el proyecto de accesibilidad de la Quinta Verde; la cesión de la Casa del Césped, contando incluso ya con proyecto y financiación para comenzar la licitación de la obra, y dotar de equipamiento a la playa, esto último algo que el grupo nacionalista no supo aportarle durante los más de dos años que gestionó este área”.

Por todo ello Cabrera, afirma que “es una pena que CC no pueda salir presumiendo de su trabajo, lo que corresponde en estas fechas, y explicando a los ciudadanos todos los logros que han conseguido para la capital de la isla cuando han estado en el Gobierno, o incluso sus propuestas en la oposición, lo que sin duda podía haber sido su mejor aval para dirigirse a la ciudadanía pidiendo de nuevo su confianza, pero por desgracia la historia de su trayectoria ya no tiene remedio, y por eso vuelven, una vez más, a recurrir a la política de la manipulación y la confusión. Brillan por su ausencia los proyectos y realidades de Coalición Canaria, un partido que ha tenido responsabilidad de gobierno en diferentes áreas y no ha sabido aprovecharlas para propiciar el avance de esta ciudad. Hechos y no palabras ha sido siempre nuestro eslogan en las últimas legislaturas, y ahora más que nunca seguiremos apostando por ello en esta nueva etapa”.