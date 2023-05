CC dice que “la cercanía de las elecciones puede suponer un paro en muchos proyectos necesarios” para la capital

CC en Santa Cruz de La Palma, en una nota de prensa, señala que “ha venido denunciando en innumerables ocasiones la parálisis que viene sufriendo el Ayuntamiento capitalino en muchos aspectos y, ahora, esa preocupación se incrementa ante la cercanía de las elecciones, lo que puede suponer un paro total en muchos proyectos que son necesarios para el desarrollo de la ciudad”. “Dudamos que se sigan gestionando los problemas existentes y que los saquen adelante”, apunta.

Tony Acosta, portavoz nacionalista y candidato de CC a la Alcaldía de la capital indica que “las cosas no han cambiado, no se ha adelantado en nada por parte del grupo de Gobierno compuesto por PSOE-PP-CS. Por eso, ante la llegada de la cita electoral, no tenemos la certeza de que nada vaya a cambiar y se avance, más bien, tememos que no se mueva nada y se incremente, de una manera considerable, la parálisis en la que estamos inmersos”.

Para Acosta “es fundamental que todo siga adelante, las elecciones no significa parar todo y dedicarse a hacer campaña. La ciudad tiene muchas urgencias para no preocuparse y no estamos dispuestos a pasarlas por alto”.

Los nacionalistas, se apunta en la nota, “ya han hecho público muchas veces en estos últimos 4 años la incapacidad que ha tenido el actual grupo de Gobierno para sacar adelante temas que son vitales para el desarrollo de la ciudad y los intereses de los ciudadanos”.

Acosta Felipe añade que “esto no es solo cosa de CC, es la sensación que nos deja después de reunirnos con diferentes colectivos y escuchar su opinión. Ellos son los que nos han dicho que la capital de la Isla necesita una gestión inmediata, ya que, de lo contrario, podemos llegar a una situación límite”.

Para CC Santa Cruz de La Palma esta situación “es la más preocupante que se ha vivido en años y si se sigue en esta línea nos puede dejar al borde de un precipicio”.

Tony Acosta “lamenta que se hayan pasado por alto todas las veces que ha insistido en este tema; por advertírselo al alcalde, Juanjo Neris, así como a todo el grupo de Gobierno del PSOE-PP-CS, no ha sido. En todo momento hemos sido conscientes de la gravedad y lo hemos trasladado a los que gobiernan, incluso nos hemos ofrecido a ayudar, aunque siempre hemos encontrado la misma respuesta, el no por el no”.