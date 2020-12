NC vota en contra de los presupuestos de la capital y dice que “no se dan las condiciones” para celebrar La Bajada en 2021

Para la formación de izquierda nacionalista “no son los presupuestos que necesita Santa Cruz de La Palma en una situación muy complicada y que tendrá, sin lugar a duda, efectos negativos en el 2021. No se recoge, en los próximos presupuestos acciones o programas que puedan llegar a los sectores afectados por esta crisis sanitaria, convertida en una crisis económica y social. Hablamos de sectores como el comercio, la restauración, personas que están en ERTE y que su economía se ve reducida en un 30%, y sin olvidar, que próximamente se vence la moratoria de las hipotecas. El empleo no refleja en los presupuestos cantidades en los Convenios con el Servicio Canario de Empleo ni con los del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), tampoco se recoge la formación para el empleo a través de convenios con empresas del municipio. No existe partida alguna para un Plan de Barrios donde también existen las desigualdades. Por cierto, Nueva Canarias presentó una moción buscando el apoyo para este Plan y fue votada en contra por el equipo de gobierno de entonces (PP-CC), pero sí recibió el respaldo del partido socialista”, afirman.

“En la memoria política se habla de que el año 2021 viene marcado por la celebración de las Fiestas Lustrales de La Bajada de la Virgen, en las que se recogen las palabras del alcalde: ‘La situación sanitaria ha producido una crisis económica sin precedentes a nivel estatal, con perspectiva de que la situación económica no vuelva a los valores anteriores a la misma en dos o tres anualidades. El municipio de Santa Cruz de La Palma no ha quedado al margen de esta crisis económica”, dice.

“Por eso Nueva Canarias se pregunta: ¿de verdad piensa que la ciudadanía estamos pensando en La Bajada? ¿qué revulsivo económico puede ser La Bajada en estas condiciones? ¿cuándo se marca, en qué fecha se pone el límite para elegir componentes, ensayos, contratos para el recinto? En definitiva, 300.000 euros destinados al Organismo Autónomo -por cierto, desmantelado- y que se podrían estar utilizando ya para iniciativas y planes de ayuda a sectores afectados por la crisis”, asegura.

“Estamos ante un presupuesto típico para una realidad extremadamente anómala donde la gente está pidiendo a gritos acciones que ayuden a paliar esta situación. ¿Qué diferencia hay entre el presupuesto 2020 elaborado por PP-CC y el presupuesto 2021 ya del PP-PSOE? No existe ni una partida, acción o proyecto que recoja la Agenda 2030, donde hay varios indicadores que se pueden poner en marcha desde los municipios: lucha contra el cambio climático, lucha contra la violencia de género, salud y bienestar, pobreza, etc.”, subraya.

“En todo momento, el equipo de Gobierno (PP-PSOE), se remite a la utilización del remanente desde que se pueda utilizar para incrementar partidas en servicio sociales o en cualquier otra área que fuese necesaria”, apunta.

“Para la formación nacionalista de izquierda no podemos seguir esperando. Se trata del ya y el ahora. ¿Que hace mucha gente mientras espera al remanente?”, se cuestiona.

La concejala de Nueva Canaria, Maeve Sanjuán Duque, a la hora de emitir su voto manifestó: “Votamos no a los presupuestos 2021 porque no se ajustan a la realidad del momento, a las necesidades sociales y económicas inmediatas y no se ve en ellos acción, ganas, -ni siquiera ilusión- dentro de esta situación de crisis en la que estamos”.

“Como formación de izquierdas no podemos aceptar estos presupuestos. Lo que no entendemos es cómo el Partido Socialista -que se le supone progresista- puede identificarse con los mismos”, concluye