El pleno de capital toma conocimiento de la renuncia como alcalde de Juan José Cabrera

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en la sesión extraordinaria celebrada este miércoles, tomó conocimiento de la renuncia como alcalde de Juan José Cabrera para, en base al pacto de gobierno suscrito por el PP y PSOE, ser relevado al frente de la Corporación de la capital por el socialista Juan José Neris.

El nuevo primer edil tomará posición del cargo este sábado, 19 de febrero, en el pleno convocado al efecto.

Cabrera, que mantiene su acta de concejal, en la sesión donde se formalizó su renuncia como alcalde, agradeció “a todos los compañeros del grupo de Gobierno el apoyo que me han prestado durante este tiempo”. También “a la oposición por el respeto con el que han desarrollado su labor”. En su perfil de Facebook apunta que, “por supuesto, agradecí igualmente a todas las personas que trabajan o han trabajado en el Ayuntamiento en este periodo, especialmente las que dependen directamente de la Alcaldía, porque su trabajo ha sido clave para poder desempeñar mi labor y que pudieran salir adelante todas las iniciativas y proyectos en los que me he involucrado”. Añade que “no menos importante ha sido el apoyo incondicional de mis compañeros de grupo y la confianza que siempre han depositado en mi”. Y por último, concluye, “quiero expresar también mi agradecimiento especial al compañero Juan Arturo San Gil por su intervención en el pleno, algo que, como ya le dije en directo, le honra”.

Hasta el 30 septiembre de 2020, y desde el inicio de la legislatura, Cabrera gobernó con Coalición Canaria (CC). En la referida fecha, rompió la alianza con los nacionalistas alegando que era “imposible sostener un pacto en el que no existe comunicación ni confianza entre ambas partes”. El 1 octubre de referido año los 5 concejales del PP y los 6 del PSOE sellaron el actual pacto de gobierno con la Alcaldía a tiempo compartido.