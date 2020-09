El PP rompe el pacto con CC en Santa Cruz de La Palma

El Partido Popular ha roto el pacto que mantenía con Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma desde el junio de 2019, según ha adelantado el Diario de Avisos y ha confirmado La Palma Ahora de fuentes nacionalistas. El alcalde, el popular Juan José Cabrera Guelmes, ha comunicado a los concejales de CC por Whatsapp sus ceses como miembros del grupo de Gobierno en la mañana de este miércoles, ha manifestado a La Palma Ahora en el portavoz de los nacionalistas y, hasta ahora, primer teniente de alcalde, Antonio Acosta, quien ha mostrado su sorpresa por la drástica decisión. "Me he enterado a primera hora de la mañana" al leer el citado periódico. Dijo que este martes celebró una reunión de la Junta de Gobierno y "se desarrolló de forma normal".

Cabrera, vía Whatsapp, ha comunicado a primeras horas de la mañana de este miércoles a los concejales de CC que, “muy a mi pesar, en el día de hoy acabo de firmar los decretos de cese dando por roto el pacto que suscribimos el pasado año”. Añade que “es imposible sostener un pacto de gobierno en el que no existe comunicación ni confianza entre ambas partes, algo que esta influyendo negativamente en la labor diaria de gobierno a pesar del esfuerzo que me consta han realizado alguno de ustedes por reconducir esta situación. Me quedo con los buenos momentos compartidos y desde hoy me pongo a su disposición para cualquier cosa que necesiten”, concluye.

Se desconoce qué hará Juan Arturo San Gil, edil de Ciudadanos que se unió al equipo de Gobierno municipal en junio, a pesar de que no era necesario su voto para conformar mayoría, apunta el referido rotativo.

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Juan José Cabrera, ha convocado a los medios de comunicación este miércoles, 30 de septiembre, a las 13:00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para analizar la nueva situación política del Consistorio.

Fin del acuerdo

El PP, un día después del constituir un gobierno en minoría en la capital gracias a que los 4 ediles de CC votaron a favor de Cabrera en la sesión de constitución de la actual Corporación en junio de 2019 sin firmar ningún acuerdo previo, pese a las negociaciones que mantenía con el PSOE, se inclinó el 3 de julio, finalmente, por pactar en con Coalición Canaria (CC) en Santa Cruz de La Palma. El acuerdo alcanzado permitió formar, con 9 concejales (5 del PP y 4 de CC), un Gobierno en el Ayuntamiento de la capital con el popular Juanjo Cabrera al frente de la Alcaldía, y el nacionalista Antonio Acosta como primer teniente de alcalde. El PSOE, la lista más votada con seis ediles, junto a Nueva Canarias (NC), con uno, y Ciudadanos (Cs), con otro, quedó en la oposición.

En la actualidad, PP y PSOE cogobiernan en el Cabildo y en los ayuntamientos de Garafía y Mazo.

Estos pactos se llevaron a cabo contraviniendo las directrices de la cúpula nacional del PP, lo que originó que se le abrieran expedientes a los consejeros populares en el Cabildo. Tras pasar varios meses en el grupo de los no adscritos, los citados consejeros recuperaron la condición de afiliados del PP.