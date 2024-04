El pleno de Santa Cruz de La Palma apoya la creación de un ‘Punto integral de Atención a la Ciudadanía’ propuesto por Nueva Canarias-BC

Nueva Canarias-Bloque Canarias (NC-BC) en Santa Cruz de La Palma “ha alcanzado el consenso” del pleno de la Corporación municipal para “la creación de un Punto Integral de Atención a la Ciudadanía en el Ayuntamiento capitalino, con el objetivo de favorecer la orientación necesaria y el asesoramiento relativo a cualquier trámite de cualquier administración”

Esta solicitud, señala responde a “un compromiso electoral” de NC-BC con la ciudadanía de Santa Cruz de La Palma y pretende “servir como puente para aclarar la información y evitar los errores que impiden, muchas veces, la conclusión de los trámites y, como consecuencia, generan pérdida de derechos”.

NC-BC considera que, “en muchas ocasiones, la información confusa o incompleta provoca que la ciudadanía pierda tiempo o, lo que es peor, que no pueda acceder a distintas prestaciones o servicios debido a errores cometidos en los tiempos o en la documentación, algo que genera situaciones de desigualdad”.

Con esta propuesta, Nueva Canarias-BC señala que “en un mundo donde la información es cada vez más rápida y accesible, también es más complicado encontrar la información de calidad que el usuario o usuaria necesita. El ruido que tal cantidad de información genera es tal que, la mayoría de las veces, es imposible completar un trámite o realizar una gestión con rapidez. Esta información, muchas veces repetitiva y poco fiable, provoca frustración a una población que ya ve la administración como algo inaccesible y, la mayoría de las veces, difícil de comprender”.

“Parece algo paradójico que, teniendo tanta información, estemos atrapados al servicio de una tecnología que, lejos de ayudarnos, complica los procesos, haciendo imposible encontrar el camino correcto para la realización de un trámite, hasta el punto de que, muchas veces, es imposible determinar cuál es la documentación necesaria, los requisitos, sus plazos, e incluso, cómo obtener una cita que permita simplificar el esfuerzo”, añade.

A este hecho, se apunta en la nota, “que parece irreversible, se han sumado las medidas puestas en marcha durante la pandemia, que han empeorado esta situación estableciendo una distancia cada vez mayor entre la administración y su ciudadanía, algo que, sin duda, nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de revertir todo este proceso y recuperar la presencia que necesitan los ciudadanos y ciudadanas para resolver los trámites a los que la propia administración les obliga”.

La concejala de Nueva Canarias-BC, Maeve Sanjuán Duque, afirma que “no podemos olvidar, también, el hecho de que no todas las personas tienen las mismas facilidades de acceso a la información y que existe una importante brecha digital que, no sólo se refiere a los dispositivos de los que disponen, sino a las herramientas de conocimiento necesarias que les permitan entender el complicado código que esta información requiere. Y es evidente que ese sector de la población no puede quedarse a un lado en el desarrollo de sus gestiones porque, de ser así, podrían no acceder a lo que, por derecho, les corresponde”.

En la nota se agrega que “dado que el Ayuntamiento es -y debe continuar siendo- la administración más cercana a los vecinos y vecinas, Nueva Canarias insiste en compartir las inquietudes de la ciudadanía que considera que la administración local debe comprometerse en la lucha contra esa brecha digital, poniendo en marcha acciones como ésta para salvar esa enorme distancia que se ha generado con la ciudadanía”.