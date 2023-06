El PSOE señala que Antona cambia la capital palmera por la de España antes incluso de ser alcalde

El PSOE de Santa Cruz de La Palma ha mostrado su sorpresa “ante el hecho de que su próximo alcalde, a tenor de los acuerdos alcanzados entre el Partido Popular y Coalición Canaria, haya decidido intentar cambiar la capital palmera por la capital de España antes incluso de coger el bastón de mando del Ayuntamiento, teniendo en cuenta que ocupa el número dos en las listas de su formación política al Congreso de los Diputados”.

Los socialistas indican que no eran conscientes de que “el leitmotiv de la campaña de Asier Antona ‘es capital’, hiciera alusión a la de España y no a la de la isla de La Palma, como ha quedado patente en esta inclusión en la candidatura al Congreso”. “De ahí que no nos sorprendan, entre otras cosas, las muestras de apoyo del alcalde madrileño o la presidenta de la Comunidad Autónoma que hicieron durante la campaña electoral”, añaden.

En este sentido, recuerdan que “si Asier Antona resulta elegido diputado, como sabe perfectamente dada su dilatada carrera política, tendrá que permanecer una media de tres días todas las semanas en Madrid”, por lo que “Santa Cruz de La Palma tendrá un alcalde, con suerte, a media jornada y dejará la ciudad en un segundo término en sus ocupaciones”.

Ante esta situación indican que “se desmonta por completo el argumentario del dirigente del PP”, que “ha engañado a la población de Santa Cruz de La Palma porque, a la primera de cambio, ha buscado una salida fuera de la Isla poniendo sus intereses partidistas por delante de los de la ciudadanía de la capital”.

En la nota “lamentan que se haya utilizado a los vecinos y vecinas de Santa Cruz de La Palma como trampolín partidista. La ciudad se merece responsables públicos que miren por los intereses y el progreso de la misma, y menos que sólo miran por su interés político”.

Desde el PSOE de Santa Cruz de La Palma advierten que “la capital insular se merece menos demagogia, sentimentalismo vacío de compromiso y postureo, y sí un gobierno riguroso, de realidades y que esté presente para seguir mejorando la vida de las personas”.