MAE dice que Mazo “carece de modelo de futuro”

La formación política Villa de Mazo Agrupación de Electores (MAE), en una nota de prensa, señala que votó en contra del presupuesto de 2022 del Ayuntamiento. También sostiene que “Villa de Mazo carece de modelo de futuro y de una gestión eficaz”.

Apunta que “el documento que se ha aprobado el 30 de diciembre fue presentado con errores en su elaboración, que fueron advertidos por MAE en la comisión anterior al Pleno, pero que no fueron subsanados en su totalidad por lo que nos parece que es una irresponsabilidad haber aprobado con prisas el documento más importante de la Corporación, el cual puede ser objeto de reclamaciones en su exposición pública, lo que retrasaría su entrada en vigor”.

Desde MAE, añade, “presentamos en septiembre 35 propuestas presupuestadas en 5.551.000 euros” y señala que “en el presupuesto aprobado no están incluidas la mayoría de nuestras propuestas, como son continuar los senderos peatonales del municipio, espacio de ocio y acampada en La Salama, mejora de la cueva la canaria, obra de mejora en la playa la Salemera, instalación de placas fotovoltaicas en las dependencias municipales, Colegio Princesa Arecida y escuelas unitarias, rehabilitación de las ermitas de Lodero y Belmaco, primera fase del Centro Micológico, primera fase de un área recreativa en Montes de Luna o un plan de empleo específico para la erradicación del rabo de gato en nuestro municipio, entre otras”.

Las propuestas que “sí han sido recogidas en el presupuesto del 2022 en su totalidad o en parte son las siguientes:

Restitución de tuberías defectuosa de agua potable en diferentes barrios, ayudas al emprendimiento y al establecimiento de empresas en nuestro municipio, asfaltado de la pista del Poris desde los Molinos, plan de empleo adicional al de Fdcan (Fondo de Desarrollo de Canarias), aumento de la becas para estudiantes tanto en los materiales como ayudas al desplazamiento, aumento de las ayudas de emergencia, mejorar la señalítica de los barrios, subvención directa al sector del taxi y subvención a particulares y empresas para la colocación de placas fotovoltaicas y baterías que se sumen a otras subvenciones de otras administraciones”.

Destaca que “por fin aparece en el presupuesto de ingresos un descenso en la recaudación del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Hace dos años el grupo de Gobierno votó en contra de nuestra moción de bajada de impuestos generalizada porque ya se estaba trabajando en ello y este año pasado no se aplicó la bajada anunciada porque no se publicó en tiempo y forma. Lamentamos que después de dos años de retraso, 600.000 euros no han sido descontados en el IBI a los macenses. Resulta incomprensible pedir un crédito de 900.000 euros con sus intereses teniendo once millones de euros de remanente de tesorería. Nos parece innecesario e irresponsable y parece que responde más a una nueva campaña de marketing a las que nos está acostumbrando su gobierno, que a una decisión tomada con rigor económico y necesidad real en la situación de saneamiento en que se encuentran las cuentas municipales”.

El estado de ejecución del presupuesto 2021, señala MAE en la nota, “es la prueba objetiva de la falta de capacidad para gestionar el Ayuntamiento. Socialistas y populares sólo han devuelto a los contribuyentes un tercio del presupuesto. Cada año lamentamos que el presupuesto de nuestro Ayuntamiento se quede en un mero proyecto que en su mayor parte no se ejecuta”.

MAE afirma que “se endeuda al Ayuntamiento pidiendo un crédito de 900.000 euros inecesario ya que no se carece de dinero sino de proyecto. Les ha tocado gobernar el Ayuntamiento con más fondos de su historia y un año más no lo han sabido gestionar y los números así lo confirman”. Apunta que “el grupo de Gobierno no debe pedir dinero porque lo tiene, sino que deben de pedir ideas que no tienen. Es urgente la necesidad de coordinar, motivar y liderar al buen grupo de funcionarios y personal laboral e interinos que trabaja en el Ayuntamiento, pues hasta ahora no han sido capaces de hacerlo”.

Además, añade, “volveremos en el próximo pleno ordinario del 20 de enero a presentar una moción para que desde el Ayuntamiento se haga una aportación de 250.000 a los damnificados del volcán. Este presupuesto aprobado no cuenta con ninguna partida específica para ello”.

Cree que “este no es el documento que Villa de Mazo necesita en unos momentos excepcionales y muy complicados para el conjunto de la isla de La Palma y de nuestro municipio, en donde se necesitan medidas excepcionales y capacidad para gestionar un presupuesto diferente al que ha presentado el grupo de Gobierno formado por el PSOE-PP”.