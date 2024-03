El PSOE rechaza el Presupuesto de Villa de Mazo por “recortar en Servicios Sociales, Empleo e Infraestructuras”

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Villa de Mazo ha votado en contra de los Presupuestos de 2024 porque “defiende que las cuentas del tripartito formado por CC, MAE y PP no son las que necesita y mucho menos se merece nuestro municipio y su gente”, informa en nota de prensa.

Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz del principal grupo político de la Corporación macense, Goretti Pérez, quien ha destacado que “materias de tanta importancia para el bienestar de las vecinas y vecinos de Villa de Mazo, como los servicios sociales, el empleo, las inversiones públicas sufren importantes recortes, mientras que la aportación al sector primario, para el que solicitaban mientras estaban en la oposición más fondos, se queda como está”.

La portavoz del PSOE subraya que en partidas “tan importantes y vitales como la de los Servicios Sociales, se disminuyen 235.526,32 euros, pasando de contar en 2023 con 2.059.340,25 euros a 1.823.813,93 euros este año 2024. Es decir, 235.526,32 euros que se retraen de la atención a las necesidades sociales de nuestros vecinos y vecinas”.

En lo que se refiere a Empleo, destaca que “el tripartito también ha aplicado un tajo notable de más del 50% de lo que se disponía en el anterior ejercicio presupuestario, pasando de los 687.099,54 euros del ejercicio anterior a reducirlo a 353.710,48 euros. Una bajada de 333.389,06 euros en las políticas municipales de empleo, que pone a las claras que ni los servicios sociales ni la generación de oportunidades de trabajo entra en las prioridades del Gobierno local actual”.

El PSOE denuncia que “mientras el Gobierno tripartito recorta en Servicios Sociales y Empleo, CC, PP y MAE suben partidas como la de locomoción del Gobierno en 10.000 euros y crean otra para Dietas del Gobierno municipal y la dotan con 10.000 euros”.

Pero es más, la portavoz socialista ha puesto de manifiesto que “el capítulo de inversiones sufre también un recorte severo con respecto a años anteriores, reduciendo en 456.455 euros este capítulo, que se retraerá, entre otras cosas, de mejoras de caminos municipales de Villa de Mazo, siendo una vez más los perjudicados nuestros vecinos y vecinas”.

Un Presupuesto que “llega tarde y mal, que va en detrimento de los servicios, el empleo y las infraestructuras públicas, y que no respalda con equidad a todas las entidades sociales, culturales y deportivas, ya que los incrementos de las subvenciones se realizan solo a algunas de ellas, sin que se justifiquen los motivos para este trato diferenciado”.

Goretti Pérez subraya que “está claro que este no es un Presupuesto de un grupo de gobierno fuerte, cohesionado y unido, sino las cuentas de uno solo de los partidos de los que conforman el tripartito, Coalición Canaria”.

La portavoz socialista sostiene que “nos encontramos ante un presupuesto que no está a la altura, carece de ambición y sin capacidad para poder adaptarse a los diferentes escenarios que puedan ir dándose durante el año, donde no se le da la importancia que merece el fomento del empleo, ni a la recuperación en materia social y económica. Un grupo de gobierno que no se preocupa en apoyar y ayudar a las familias ni mucho menos en el desarrollo de nuestro municipio”.

“Lo único que les preocupa e interesa -prosigue- es velar por sus propios intereses partidistas, lo que nos lleva a concluir que con este Presupuesto hemos retrocedido en el tiempo hasta llegar a viejas y arraigadas costumbres y comportamientos que en nada ayudan a nuestro municipio”, dice.

Se trata, para el PSOE de Villa de Mazo, de un Presupuesto “sin estrategia, ni planificación y, mucho menos de un proyecto de municipio, sino que está marcado para improvisar y atender lo que surja y si es necesario, se suplementará”. “El presupuesto es una previsión de gastos reales y no se puede ni debe estar continuamente acudiendo a modificaciones presupuestarias como pretende este grupo de gobierno, teniendo en cuenta que lo más seguro es que este año entren en vigor otra vez las reglas fiscales y acudir a modificaciones genera inestabilidad presupuestaria”, añade.

Por último, la portavoz de la primera fuerza política de Villa de Mazo lamenta “la falta de cintura democrática del tripartito”, destacando que “se convocó al Grupo Socialista a la Comisión Informativa y al pleno de forma extraordinaria y urgente. No existe un motivo razonado para hacer de esta forma el pleno más importante del año, que pone de manifiesto, una vez más, una nula planificación y organización, haciendo gala de un comportamiento irresponsable y soberbio”.