Yeray Rodríguez no será el candidato del PSOE a la Alcaldía de Garafía

Yeray Rodríguez informa en nota de prensa que ha trasladado a la ejecutiva del PSOE de la Villa de Garafía su decisión de “no presentarse como candidato a la reelección para la Alcaldía del municipio en las próximas elecciones locales, después de una larga y fecunda trayectoria al frente del Consistorio, que culminará este mandato”.

El actual alcalde de la Villa de Garafía sostiene que “es el momento de la renovación para dar paso a nuevas personas, ideas e ilusiones que continúen impulsando el proyecto socialista para proseguir la senda de desarrollo y progreso del municipio”.

“Afortunadamente tenemos un gran equipo, el mejor, en el PSOE de Garafía, que ha contado en democracia con el mayor de los respaldos de la ciudadanía durante sucesivas elecciones, para continuar liderando un proyecto que ha demostrado ser el que mejor defiende los intereses y el bienestar de las garafianas y garafianos, que es nuestra principal razón de ser”, subraya.

Yeray Rodríguez asegura que “no se me ocurre un honor mayor que haber contado con la confianza durante más de una década de mis vecinas y vecinos, para servir a mi comunidad como alcalde de la Villa de Garafía”. “Durante todo este tiempo he procurado ser fiel y leal en mi compromiso con el pueblo, buscando en todo momento el cuidado y la protección de las personas, y dotar del protagonismo que se merece la Villa de Garafía en el contexto insular, conservando sus señas de identidad y promoviendo nuestro territorio como un espacio cargado de oportunidades”, añade.

“Un trabajo que he hecho en la compañía de excelentes equipos de personas que me han acompañado durante todo este tiempo y que hemos trabajado mano a mano por el desarrollo de nuestro municipio. Desde luego, las compañeras y compañeros de grupo, pero también el resto de los integrantes de la Corporación. Y, sin duda, el personal de las distintas áreas del Ayuntamiento, en quienes he encontrado siempre la comprensión, el ánimo y la profesionalidad para trabajar por el bien de la Villa de Garafía”.

Desde la dirección del PSOE local han expresado su máximo respeto a la decisión adoptada por Yeray Rodríguez y mostrado su “más profundo agradecimiento por la labor que ha desarrollado al frente del Ayuntamiento, realizando una gestión cercana, eficaz y eficiente en el empleo de los fondos públicos”.

“Un servidor público, que ha trabajado desde la humildad y el máximo compromiso con su municipio, contribuyendo, en tiempos muy complejos, a su crecimiento e impulsó”, agregan.

Recuerdan que Yeray Rodríguez, en plena crisis económica, “se puso el salario mínimo como sueldo de alcalde, lo que pone de manifiesto su talante solidario, austero y comprometido en una situación económica extremadamente difícil para las arcas municipales y, especialmente, para el conjunto de la población”.

“A través de una gestión eficiente, logró sanear las cuentas municipales en su primer mandato como alcalde, lo que ha permitido que el Ayuntamiento de la Villa de Garafía haya logrado redoblar sus esfuerzos inversores y políticas sociales en favor del bienestar de la población del municipio”, asegura.

“Del mismo modo, logró sacar adelante el Plan General de Ordenación de Garafía, clave para el desarrollo socioeconómico del pueblo, con una planificación respetuosa con las señas de identidad de la localidad y ambicioso de cara al futuro a medio y largo plazo”, añade.

“Estos son algunos de los hitos que han marcado su labor al servicio de la Villa de Garafía , que sin duda son un orgullo para la agrupación socialista, que ha encontrado en Yeray Rodríguez una pieza clave para impulsar nuestro proyecto para el municipio, que no es otro que la Villa de Garafía siga creciendo bajo las claves de un modelo sostenible”, concluyen.