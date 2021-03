Nieves Lady Barreto: “Sí hay solución al precio de la gasolina, pero falta voluntad en el Gobierno de Canarias y en el Cabildo”

Esta semana, el precio de la gasolina en La Palma ha llegado a estar a 0,38 céntimos por litro por encima del precio que se paga en Tenerife, “y mientras tanto el Gobierno de Canarias y el Cabildo no aplican ninguna solución ni aceptan ninguna de las propuestas que hemos hecho desde 2019 para abaratar el precio”, señala en una nota de prensa Nieves Lady Barreto, diputada de CC por La Palma y máxima responsable de los nacionalistas en la Isla. “Hemos propuesto varias medidas y las han rechazado todas”, apunta.

En noviembre de 2019, se añade en la nota, “el Gobierno se comprometió a encargar un estudio para conocer la causa de esa diferencia y crear un observatorio de precios que los controlase. Ese estudio ha llegado a la conclusión que ya todos sabíamos: en La Palma, El Hierro y La Gomera, las Islas Verdes, el precio del combustible es más caro que en Tenerife por falta de competencia. ¿Y ahora qué?”, pregunta la consejera de CC.

En 2018, añade, “ya el Gobierno de Canarias, en la pasada legislatura, tenía conocimiento de que la causa de la diferencia de precios es la falta de competencia. Precisamente por eso, empezamos a trabajar en una subvención al transporte que, además, controlase los precios, por lo que se consignó en los presupuestos de 2019 una partida de 1,5 millones de euros para esta subvención”, recuerda. El nuevo Gobierno “tenía la tarea de publicar las bases de la subvención por ese importe. Sin embargo, no lo hizo”, señala.

“Tampoco lo hizo en 2020, a pesar de que la partida de 1,5 millones de euros también se puso en los presupuestos de ese año”, subraya.

“Desde CC, hemos llevado al Parlamento una propuesta en forma de PNL, en noviembre de 2019, para que el Gobierno aplicase esta subvención. Posteriormente, hemos llevado otra propuesta para que el Gobierno introdujera una bonificación al precio del combustible en las tres islas, de modo que repercutiera en el bolsillo del consumidor. Bonificación que se sí aplica para otros sectores”, explica Barreto.

“Y esta misma solución de bonificación la hemos presentado como enmienda a la ley de presupuestos de 2021 que fue rechazada por los grupos que apoyan al Gobierno”, apunta.

“También hemos solicitado al Cabildo de La Palma la eliminación del impuesto al combustible. Pero fue igualmente rechazada esta propuesta por el grupo de Gobierno del PP y el PSOE, y eso a pesar de que bajar el precio de la gasolina fue la principal promesa electoral de Mariano Hernández Zapata”, agrega.

“Esta medida, junto a la subvención del Gobierno y la bonificación que hemos propuesto conseguiría igualar a Tenerife el precio del combustible en La Palma”, dice.

“¿Qué solución va a aplicar el Gobierno de Canarias y el Cabildo?”, reitera Nieves Lady Barreto.

“El Gobierno ha perdido casi dos años en un estudio que dice lo que ya todos sabíamos. Y la solución que va a aplicar para abaratar el precio en estas 3 islas ¿cuál es?”, añade.

“Lo que sí sabemos es que la solución no es no hacer nada. Y le exigimos que ponga en marcha una medida inmediata, al menos, alguna de las que le hemos propuesto desde CC”, indica.

“Mientras el Gobierno sigue dilatando la puesta en marcha de una solución, en La Palma, El Hierro y La Gomera se seguirá pagando más por el combustible, algo que perjudica a la economía y al bolsillo del ciudadano. Seguirán siendo tratadas injustamente”, asevera.

“Sabemos que la solución no es sencilla, pero hay que hacer algo. Lo que no podemos aceptar es que el Gobierno de Canarias y el Cabildo no pongan en marcha ninguna medida”, concluye la consejera de CC.