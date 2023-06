80 años de la loa a la Virgen de los Remedios/1

El 2 de julio de 1943, hace 80 años, se entrenó la actual loa a la Virgen de los Remedios con letra del poeta aridanense y cronista oficial Pedro Hernández y Hernández (1910-2001) y música del tinerfeño Domingo González Ferrera (1913-1993), por esos años director de la Banda Municipal de Música aridanense y de la orquesta Ferrera.

El estreno corrió a cargo de las hermanas Lutgarda y Pepita Ortega [hijas del médico municipal de Garafía, el palmero Antonio Ortega Sánchez] que cantaron la primera y segunda voz respectivamen­te, acompañadas de coro y orquesta, formada por músicos de la Banda Municipal.

La prensa insular recogió la efeméride: “El retorno al templo resultó brillantísimo y emocionante. La Virgen, en su trono magnífico, rodeado de millares de fieles. Ya en la Plaza de España, las Srtas. Pepita y Lutgarda Ortega Ramírez de Arellana cantaron la preciosa Loa a la Virgen que, estrenada este año, fue admiración de todos los que la oyeron. Delicadeza, inspiración, sentimiento. Tiernas voces que subían como humo de incienso al trono de la Virgen.

Autores de música y letra: el maestro Ferrera y el poeta Pedro Hernández. La parte decorativa a cargo de la Srta. Juana Tabares, sencillamente maravillosa. Luego, la Plaza quedó fantásticamente iluminada, entre fuegos de artificio y la tradicional cascada de la torre“. (Diario de avisos, 26 de julio de 1943. p.4)

Antecedentes de loas y danzas al paso de La Patrona

Una de la referencias más antiguas de las representaciones de Loas en Los Llanos de Aridane la aporta en su visita pastoral en 1778, al por entonces lugar de Los Llanos, el vicario Domingo de Franchy quien asevera haber encontrado en un nicho la imagen de los «Remedios que es la titular y patrona de dicha parroquia y lugar cuya escultura es hermosa y devota», reconocimiento expreso y esclarecedor del patronato de la Virgen de los Remedios sobre la parroquia y el lugar, conformado entonces por los actuales municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

En la crónica de su visita Franchy recoge las primeras manifestaciones escénicas que conocemos durante los recorridos procesionales aridanenses, correspondientes muy probablemente a Corpus y Patrona. Su testimonio dice:

Que habiendo encontrado en este lugar el abuso que se hace de entremeses en las procesiones, saliendo gracejos en las loas que provocan al pueblo a grandes rizadas y burlas delante de las Imágenes de los santos, no siendo esto conforme a la gravedad y circunspección que son debidos a actos tan sagrados de Nuestra Santa Religión ordenamos y mandamos que en lo sucesivo el Venerable Cura no permita semejante ridículo abuso procurando en caso de desobediencia llevar luego la santa imagen a la iglesia y darnos cuenta para castigar a los desobedientes no siendo nuestro ánimo prohibir alguna representación o Loa en que salgan algunos niños vestidos de Ángeles u otras personas decentemente vestidas y digan alguna relación o verso en elogio de algún santo o misterio con la precisa circunstancia de que antes se entreguen dicha relación o versos al Venerable Cura para que vea si están conforme a las reglas de nuestra fe y buenas costum­bres.

Han pasado unos 300 años y tal como Domingo de Franchy determinó en las loas aridanenses permanecen sobre el escenario “algunos niños vestidos de Ángeles”.

Con la publicación en 1863 del periódico El time, primero de los impresos y editados en La Palma, con una amplia red de corresponsales por los municipios palmeros comienza a surgir crónicas y testimonios de manifestaciones festivas. Aclaremos que con anterioridad ya existían, aunque la documentación es muy escasa.

La fundación en 1858 de la Banda de Música La Filarmónica, hoy Medalla de Oro de la ciudad, potenció las manifestaciones festivas en honor de la Virgen de los Remedios. Es el caso de la danza, dirigida por Narciso Pérez, ejecutada por jóvenes aridanenses al paso de la imagen de la Virgen en 1863.

Narciso Pérez Wangüemert nació en 1803, hijo de Manuel y de Rosa. Según el profesor de ULL Jesús Pérez Morera “Inclinado a la música y a las artes, don Narciso Pérez Wangüemert fue colaborador habitual de las fiestas de la Patrona y demás celebraciones públicas y, bajo su dirección, se ensayaron y ejecutaron las vistosas danzas representadas por los jóvenes de la localidad desde al menos 1842 y hasta 1864 (cuando ya tenía más de 60 años de edad), de las que se hacen eco la prensa de la época”.

En 1876 figura el aridanense Fructuoso Camacho Lorenzo, otro nombre propio en la dirección de representaciones en honor a la Virgen de los Remedios. En el periódico La palma, de 8 de julio, resalta de los festejos de una danza coreada de la que fue “El autor y director de ésta fue el Sr. Fructuoso Camacho, quien debe estar satisfecho de su obra, y á quien felicito cordialmente desde las columnas de su periódico por su extraordinario éxito. El autor de la letra del dúo y coro fue del conocido poeta Sr. S. Antonio Rodríguez López, y con decir que esa letra era suya queda hecho su elogio. El de la composición musical fue el Sr. D. Alejandro Henríquez Brito, que a su vez más ha demostrado con ella su inteligencia y dotes artísticas no comunes. Igualmente felicito a ambos autores de modo más sincero. Por último, debo felicitar a los dos jóvenes que ejecutaron el dúo y a los niños que desempeñaron el coro y danza, que a pesar del corto número de ensayos que tuvieron, nada dejaron que desear, tanto en el canto como en las figuras”.

En 1885 se vuelve a repetir las manifestaciones de Loas. El periódico palmero La defensa, 11 de julio, manifiesta que al llegar la Virgen “…al sitio denominado La Placeta, descansó sobre una modesta y sencillo pedestal la imagen, preparado al efecto frete a un bosquecillo artificial que se destacaba en las faldas de una también alegórica montañuela en donde aparecieron cuatro simpáticas niñas, vestidas sencilla­mente en trajes pastoriles, y de súbito se oyeron las armónicas voces de un invisible coro que lanzaba dulces cánticos entre el follaje de aquellas artificial espesura, calló aquel y las pastorcitas cantando unísonas entonaron a la virgen himnos de adoración”. Aclara el rotativo que la música, letra, y la parte correspondiente a la acción de esta loa son respectivamente de “D. Raymundo, D. Isaac Viera y de D. Augusto Cuevas Camacho”. Raymundo debe corresponde a Raymundo Concepción Brito, conocido labrante de piedra y carpintero, a quien le atribuimos el labrado de la pila de la plaza Elías Santos Abreu. Vivió en la casa nº 32 de la calle Francisco Fernández Taño.

Existe una letra anónima. en el archivo particular de mi persona, que dice: “Loa. Para la festividad de la Patrona de la Ciudad de Los Llanos en 1899”. Hay versos para aria y para coro. En el programa de la Patrona del año 1956 se dice que en 1899: “Se canta por primera vez la Loa a la Virgen de los Remedios, letra de don Antonio Rodríguez López y música de don Elías Santos Abreu. La interpretaron Magdalena de León Rodríguez y Fernanda Pérez Wangüemert.

Conocemos la existencia de las partituras originales de esta Loa, de Elías Santos Abreu y Antonio Rodríguez López, en el Archivo Municipal de Los Llanos de Aridane. Bien se podría rescatar e incorporarla al repertorio de la Banda Municipal y coros aridanenses.

Ya en el siglo XX el periódico El insular, de 16 de junio de 1906, publica un adelanto de los preparativos de las Fiestas de La Patrona diciendo: “Preparándose paseos amenizados por la banda de música, en su bonita Plaza de la Constitución, materialmente cubierta por los árboles que hace de ella un verdadero bosque, loas para cantarlas al paso de la Virgen de los Remedios, iluminaciones, fuegos artificiales, cabalgatas, carreras de sortijas y otros espectáculos populares”.

En 1908 aconteció un hecho curioso, desavenencias dispares entre el párroco y el alcalde en referencia al lugar de ensayo de la Loa a La Patrona. Se requiere notarialmente, el 19 de junio de 1908, por parte del cura regente Domingo Hernández Francisco al alcalde, José Tabares Sosa, para comunicarle que el Obispado había autorizado “la nave central de la Iglesia para el ensayo de la Loa, siempre que los cantantes sean hombres, y si hembras les proporcione para el mismo fin las accesorias de la Sacristía y local de enfrente”. El alcalde, por su parte, contesta, que la Loa estaba “a cargo de las niñas Elvira Alonso Santos y África Arroyo y Ruz, de edad aproximadamente de nueve o diez años”. Continúa diciendo que no entiende esta postura del sacerdote “máxime cuando hace dos años se ensayó esta misma loa en la nave principal del templo con autorización del propio Señor Cura regente”. Entendemos que las razones de esta postura eclesiástica deben estar relacionada con la discriminación, más que centenaria, sobre las mujeres por parte de la iglesia.

Otras notas consultadas apuntan que, en este mismo año de 1908, se estrenaba y cantaba por las mismas niñas, una loa con letra del poeta aridanense Luis Felipe Gómez Wangüemert y música de Ezequiel Cuevas Mederos, fecha esta que dudamos al decir José Tabares “máxime cuando hace dos años se ensayó esta misma Loa”. Sin fecha concreta, hay referencias que existió otra Loa con letra de José Tabares Sosa.

En 1929 los festejos de La Patrona coinciden con una subida extraordinaria de la Virgen de las Angustias. En el programa de actos se preveía para el 2 de julio “A las 7 de la tarde, de la parroquia saldrá, procesionalmente la Santa Imagen, recorriendo las calles de costumbre. Al paso de la imagen por el Ayuntamiento, habrá suelta de centenares de palomas mensajeras. En el trayecto de la procesión y en la plaza se quemarán multitud de cohetes y fuegos artificiales. Al regreso de la procesión, en la plaza de la Constitución, se cantará una loa de que es autor el ilustre hijo de esta ciudad Doctor Elías Santos Abreu y seguidamente fuegos artificiales”.

*María Victoria Hernández, cronista oficial de la ciudad de Los Llanos de Aridane (2002), miembro de la Academia Canaria de la Lengua (2009) y de la Real Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel Arcángel (2009)