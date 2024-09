Xavier Godàs, candidato a liderar ERC, asegura que no conocía a Rovira y Junqueras: “No he hecho vida de partido”

Xavier Godàs, candidato a disputar la presidencia de ERC a Oriol Junqueras, es poco conocido dentro y fuera del partido. Y en contra de lo que pueda parecer, esta es una de las principales bazas de la candidatura Nova Esquerra Nacional para hacerse con el liderazgo de un partido necesitado de cambios.

“Me he movido siempre en la izquierda independentista, nacional, pero con una militancia orgánica modesta; esta es la primera vez que hago una apuesta orgánica”, ha asegurado Godàs, que ha sido entrevistado este viernes en TV3 y Rac1. Hasta tal punto ha asegurado estar alejado de la vida interna del partido que ha afirmado que ni siquiera conocía al tándem que lo ha liderado la última década, formado por Oriol Junqueras y Marta Rovira, hoy enfrentados públicamente.

“Con Junqueras he podido conversar agradablemente hace unas semanas, no nos conocíamos personalmente”, ha asegurado. “Y con Marta Rovira no he tenido el placer de conocerla lamentablemente, fíjate hasta qué punto no he tenido vida orgánica en el partido”, ha expresado Godàs, que sin embargo ha sido alcalde de Vilassar de Dalt entre 2011 y 2019 y ocupó recientemente la dirección general de Acción Cívica y Comunitaria en la Generalitat.

El presidenciable busca de esta forma desligar la candidatura de Nova Esquerra Catalana del sector afín a Marta Rovira, que desde la secretaría general pilota todavía la formación hasta el congreso del 30 de noviembre. “No estamos aquí para apoyar a nadie en particular. Democráticamente me parecería lamentable, no nos definimos en función de ismos que tengan a una persona detrás: ni roviristas, ni junqueristas”, ha expresado.

Lo que sí es evidente es que su candidatura recibe el apoyo de Rovira, del expresident Pere Aragonès y de parte de la Ejecutiva actual. Además de él, se presentan Alba Camps para la secretaría general; Raquel Sans para la Vicepresidencia de Asuntos Institucionales, y Teresa Jordà, para la Vicepresidencia de Cohesión Interna.

En el contexto político actual, Godàs ha defendido que ERC “necesita ser más contundente a la hora de cobrar las facturas” y que debe “concretarse” el acuerdo de investidura con el PSC. Un acuerdo que ha definido como “puntual y coyuntural”. Godàs ha explicado que él votó a favor de investir a Salvador Illa en la consulta interna y se ha mostrado partidario de “fortalecer” a la izquierda catalana que, según dice, debe representar ERC.

“Debemos poder mantener una política de alianzas en función del contexto que se vaya produciendo sin pedir permiso ni a Junts, la derecha catalana, ni al PSC, la izquierda sucursalista. Esta ERC supeditada que mira de reojo se debe terminar”, ha defendido.