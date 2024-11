Me encuentro decepcionado con los gobernantes de Villa de Mazo

El día 22 de noviembre de 2015, (hace 9 años) se inauguró el primer Centro de Micología de La Palma en una pequeña casa que se encuentra ubicada en los jardines de la Casa Roja de Villa de Mazo.

La pequeña casa fue acondicionada para albergar, temporalmente hasta que se hiciera un edificio nuevo para el Centro de Micología definitivo, el material de más de 40 años de investigación que realicé y que se lo doné al Ayuntamiento para que estuviera expuesto para el disfrute de micólogos y público en general.

Gracias a Don Diego Brito, concejal en ese momento del grupo de gobierno municipal encabezado por el alcalde Don José María, que hasta la fecha de hoy fue el único gobierno que en realidad puso empeño para que mi sueño de tener un Centro de Micología de referencia en el estudio de setas fuera una

realidad en la Isla Bonita donde tenían el solar, proyecto y subvenciones económicas para realizar un Centro de Micología nuevo en Villa de Mazo.

Con el gobierno siguiente, encabezado por la alcaldesa Doña Goretti, a los dos meses de entrar como alcaldesa, tuvimos una agradable reunión un día en mi casa donde la vi dispuesta a seguir con el centro, pero no fue capaz de seguir el trabajo realizado por el anterior grupo de gobierno, teniendo que devolver las subvenciones que se habían conseguido para iniciar las obras.

Del actual grupo de gobierno no espero nada, ni siquiera conozco al alcalde Don Idafe Hernández, llevan un año y medio gobernando y no han nombrado el

Centro de Micología en todo este tiempo.

Un micólogo venido de Francia estos días me dijo que estuvo en la casa Roja y le dijeron que el Centro Micológico está cerrado y no se abrirá al público, todo

el material lo había retirado el ayuntamiento.

Solo espero que mi material lo tengan guardado, está toda mi vida en ese material.

Estoy a punto de cumplir los 100 años y la pena que me queda es que no veré mi sueño hecho realidad, no es otro que ver el Centro de Micología hecho.

Espero que sucesivos gobiernos sepan custodiar el trabajo que les doné y hagan el Centro de Micología, aunque yo ya no esté.

Por otro lado, he escrito un nuevo libro para promocionar el turismo en la mala temporada, noviembre/diciembre es temporada de setas, y se trata de un libro sobre 22

biotopos de la isla.

Rose Marie Dähncke