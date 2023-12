Todavía es temporada de setas en La Palma

La aparición de setas fue un poco complicada este año ya que en octubre no llovió, como es habitual y necesario para las setas. En la zona privilegiada de El Pilar se demostró que el micelio del hongo no podía crecer a través de la espesa capa de ceniza. No creció ni un solo hongo donde normalmente aparecen en grandes cantidades.

Todavía puedes tener suerte en otros lugares y a mí se me ocurrió una nueva receta: ‘Tortitas de setas’.

Hervir brevemente los champiñones limpios con media taza de agua. Esto los hace flexibles y además liberan mucho líquido. Coloca un colador en una olla y deja escurrir todo el jugo, luego presiona un poco más. El líquido luego hace una salsa deliciosa. Triturar los champiñones muy finos con una picadora de carne o un robot de cocina y dejarlos escurrir nuevamente por el colador. Agrega un huevo, una cebolla finamente picada y sazona bien con sal y pimienta. Puedes estabilizar la mezcla con un poco de panecillo rallado. Freír por ambos lados con un poco de aceite.

El jugo se espesa con un poco de harina o maicena y se sazona al gusto.

Acompañado de arroz, pasta o papas resulta un plato excelente.

¡Buen provecho!