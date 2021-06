En general vamos bien; pero si miramos en detalle, no tan bien. Intentemos contextualizar.

Los datos.

Hoy (miércoles) hay 4.341 nuevos positivos. Es algo más que el mismo día de la semana pasada. Hay que poner estos datos en contexto. Llevamos dos días con ligero incremento de positivos lo que ha hecho que la incidencia a 7 días haya subido. También sube ligeramente la incidencia a catorce días y se frena la tasa de bajada semanal

¿A qué es debido? A que estamos retirando restricciones y aumentando la movilidad. Lo hacemos porque las vacunas están haciendo que el impacto de los contagios sea cada vez mucho menor. Los datos de las hospitalizaciones, Ucis y fallecidos cada vez son mejores.

Los crecimientos de incidencia están afectando a gente joven, menores de 45 años. Las vacunas están funcionando muy bien y casi todas las personas mayores de 50 años tienen al menos una dosis y el contagio no se está produciendo en estas edades.

Son crecimientos pequeños y si los comparamos con los datos de hace unos meses no parecen preocupantes. Por ahora no podemos asegurar hacia donde irá la curva de contagios, pero como el ritmo de vacunación es bueno quizás no sea algo que deba preocupar, pero si debe ocuparnos y estar muy pendientes de lo que suceda a partir del sábado 26 en el que dejaremos de usar la mascarilla en el exterior.

La incidencia sube un poco, me gustaría que siguiera bajando, pero por ahora esperar a ver qué sucede las próximas dos semanas.

¿Y las mascarillas?

Este jueves 24 el consejo de ministros aprobará un decreto que regirá el uso de las mascarillas a partir del sábado 26 y otros aspectos de la pandemia. Lo que sabemos hasta ahora del “nuevo uso” de las mascarillas es que ésta no será obligatoria en exteriores siempre que haya una distancia de metro y medio entre no convivientes. Un marco general para el que aún habrá que aclarar la letra pequeña. Habrá que seguir llevando la mascarilla, aunque no la llevemos puesta. El Consejo de Ministros mantendrá la obligatoriedad de llevar la mascarilla en espacios interiores, tanto en lugares públicos, como en espacios privados de uso público (supermercados, farmacias..). También deberá mantenerse en transportes públicos (aviones, autobuses, taxis, trenes, metro, barcos…). Además, en espacios al aire libre también se mantendrá para eventos multitudinarios donde el público esté de pie, como en conciertos. Los detalles de “la sacada de mascarilla” los tendremos este jueves o el viernes. Tenemos que tener claro que la nueva medida nos permite no llevar la mascarilla en aquellos lugares que sabemos que hay menos riesgo de transmisión como es al aire libre y manteniendo la distancia de seguridad.

Y no tener la obligación de llevarla en el exterior no significa que no puedas llevarla puesta. Si eres de “riesgo” o no te sientes seguro no dudes en llevarla puesta y siempre sentido común. Recuerda que en el exterior es distancia o mascarilla y en el interior es mascarilla y distancia.

¿Y Tenerife?

La isla de Tenerife tiene cada día más positivos. Hay transmisión comunitaria descontrolada, es decir, nadie sabe dónde ni cómo se están produciendo los contagios porque el virus está por todas partes. Es la única isla, en estos momentos, en la que la epidemia no está controlada a pesar del buen ritmo de vacunación en Canarias. Los “malos” datos relativos de Canarias son debidos a los datos de Tenerife, a los 100-150 positivos diarios. Hoy miércoles el gobierno de Canarias ha pasado a Tenerife “al nivel 3” y vuelven a aumentar las restricciones hasta el 7 de julio. Afectarán a los horarios de cierre de la bares y restaurantes, a los aforos en el transporte y locales, al uso de lugares públicos como playas o parques, a los deportes de equipo, y se exigirá probablemente el certificado covid para entrar en algunos lugares. Los detalles los tendremos en el BOC probablemente antes del sábado.

Dos buenas noticias.

La primera. Sabemos con certeza que las vacunas de ARN previenen el 88 % de hospitalizaciones y un 97% de las muertes. Los beneficios de la vacunación se observan ya desde la primera dosis, ya que con sólo la primera vacuna se reduce a la mitad la probabilidad de contraer la enfermedad. Con la pauta completa de vacunación, la efectividad frente a la infección sintomática leve y asintomática por SARS-CoV-2 alcanza el 71%. Este hecho aporta una evidencia indirecta de la contribución de las vacunas a la reducción de la transmisión viral en la comunidad. Lo que es una muy buena noticia este hecho de que las vacunas hagan de “cortafuegos” e impidan al virus circular.

La segunda. Los padres de las vacunas contra el Covid-19 recibirán el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2021. Katalin Karikó, Drew Weissman y Philip Felgner sentaron las bases para el desarrollo de las vacunas de ARN; Uğur Şahin y Özlem Türeci desarrollaron las vacunas de Pfizer y BioNTech; todos han sido premiados junto con Derrick Rossi, fundador de Moderna y Sarah Gilbert, la investigadora detrás de Astrazeneca. Desde el Dr. Victor Fleming y su descubrimiento de la penicilina nadie ha salvado tantas vidas en el mundo como las investigaciones y el trabajo que son merecedores de este premio. En concreto, la tecnología desarrollada es tan extraordinaria que va a suponer un punto de inflexión, no solo en la prevención de muchas enfermedades con las vacunas, sino también en el tratamiento de graves enfermedades como el cáncer, de hecho, estos días se está probando la primera vacuna ARN contra el cáncer de piel en el que se pretende entrenar a nuestro maravilloso sistema inmunitaria para reconocer y destruir las células cancerosas en los estados primarios de los tumores eliminándolos y evitando la metástasis. De tener éxito el salto y avance en nuestra denodada lucha contra la enfermedad y el dolor será extraordinario. Parafraseando a Winston Churchill en su famoso discurso después de la batalla de Dunquerque: “nunca tantos debieron tanto a tan pocos”

Como siempre: seguir cuidándonos. Ventilar, higiene y si estamos en el exterior o usar mascarilla o mantener distancia y si estamos en el interior usar mascarilla y mantener distancia.

Queda poco.