La pronta respuesta del Ayuntamiento de Tijarafe sobre la obra del Mirador del Universo es un gesto que le honra

Ante la pronta y atenta respuesta por parte del Ayuntamiento de Tijarafe al artículo de opinión sobre el estado actual en el que se encuentra la inacabada obra del Mirador del Universo, solo me cabe, en primer lugar, mostrar mi sincero agradecimiento por este gesto que ha tenido. Un gesto que honra a la Corporación municipal.

Me parece muy acertada la medida de retirar la señalética, para disminuir la afluencia de público, que, al no disponer de la infraestructura de servicio necesaria, está ocasionando serios problemas a los vecinos de la zona.

Con respecto a la zona ajardinada, el artista Luis Morera, fiel a poner en valor los Valores Naturales de La Palma, creó un espacio donde plantó y sembró una extensa representación de la flora autóctona palmera, con distintas especies de hábitats distintos, que van desde la costa hasta la cumbre, por lo que estas plantas, al no estar en su hábitat natural, no disponen de las condiciones ambientales adecuadas para prosperar por sí mismas, requiriendo por tanto de los típicos cuidados de cualquier jardín. Riego periódico, limpieza del suelo, podas, fertilizantes, etc.

Dado que esa zona ajardinada dispone de instalación de riego por goteo, que minimiza el consumo de agua, sería bueno que se pudiera recuperar ese jardín representativo de la flora palmera. Entiendo que solo haría falta que el Mirador del Universo dispusiera de una conexión a la red de distribución de agua de abasto de la zona y el Servicio de Jardinería Municipal pudiera atenderlo. Así, cuando llegue el momento de su inauguración, se tendrá un hermoso jardín consolidado, con una generosa representación de plantas autóctonas de La Palma.

Por último, me alegra comprobar, al leer el último párrafo, que tanto del Ayuntamiento de Tijarafe, como del Cabildo Insular de La Palma, tienen plena conciencia del valor de este proyecto artístico y que están firmemente comprometidos con el mismo, con el convencimiento de que invertir en proyectos artísticos, es invertir en presente y en futuro.

Hace unos días estuve en Lanzarote, visitando la Fundación César Manrique y el Jardín de Cactus. En ambos recintos, tuve que hacer cola para poder entrar, a pesar de que la entrada no es gratuita. Me llamó mucho la atención que el público, mayoritariamente extranjero, estaba formado, en su mayor parte, por gente joven que prestaban mucha atención a toda la obra expuesta, recorriéndola con detenimiento. Jóvenes que dedicaban parte de su tiempo de vacaciones a recorrer Lanzarote siguiendo las huellas César Manrique en la isla… Aquello me emocionó y me llevó a pensar, que, en un futuro, podría haber jóvenes recorriendo La Palma, siguiendo las huellas de Luis Morera.

Ojalá que este gran artista palmero pueda dejarnos muchas huellas, para disfrute de los que ahora estamos y de los que aún no han sido paridos.