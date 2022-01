Tajogaite: imposible olvidarte

Con el volcán nos sucede

una extraña sensación,

sigue en la imaginación

y olvidarlo no se puede.

Parece como si adrede

enarbolara su gloria,

para cantar la victoria

de las batallas libradas,

dejando vidas marcadas

para el resto de la historia.

Jócamo, 11.I.2022

Nota: Sin duda, Tajogaite será recordado como uno de los sucesos con mayor trascendencia histórica del siglo XXI en Canarias, muy especialmente en la isla de La Palma.

Las imágenes vividas por niños y adultos, van a ser muy difíciles de borrar de la memoria individual y colectiva.

Incluso para los que no nos hemos visto directamente afectados, o no tanto como los que han perdido su hogar y recursos vitales, el volcán seguirá estando presente durante el resto de nuestras vidas. No va a ser fácil pasar página, por más que nos lo propongamos.