Ángeles Fernández (CC): “A pesar de los ataques del grupo de Gobierno, seguiremos exigiendo una gestión digna para el Hospital de Dolores y la Residencia de La Dehesa”

Coalición Canaria informa en un comunicado que seguirá “reclamando al Cabildo una gestión digna y eficiente de la Residencia de Pensionistas y del Hospital de Dolores. A pesar de los ataques y descalificaciones vertidas por el grupo de Gobierno, seguiremos denunciando lo que pasa para que ni los usuarios ni los trabajadores tengan que seguir pagando las consecuencias de la falta de personal y de recursos”, advierte lla consejera Ángeles Fernández.

“Los trabajadores del Cabildo, a través de su Comité de Empresa, corroboran lo que CC lleva meses alertando en el pleno: la nefasta gestión en materia de contratación de personal ha terminado afectando a la Residencia de La Dehesa y al Hospital de Dolores. La última vez que lo advertimos fue en el pleno del pasado viernes a la consejera de Recursos Humanos, Nayra Castro, cuya respuesta estuvo más centrada en el ataque personal que en aportar soluciones a la situación que ella misma ha generado”, dice.

“Cuando CC denunció hace una semana que la Residencia de La Dehesa estuvo varias horas sin luz durante tres días consecutivos porque el generador de emergencia estaba roto, fue la consejera de Asuntos Sociales, Nieves Hernández, la que contestó en los medios acusando a CC de hacer 'política miserable”, recuerda.

“Estos ataques y descalificaciones no sirven para nada porque no nos van a callar y vamos a seguir denunciando y reclamando soluciones”, afirma Ángeles Fernández. “Lo que está pasando en la Residencia y en el Hospital es muy grave y no había pasado nunca y es fruto de una mala política gestora que debe corregirse inmediatamente”, reitera Fernández. “El presidente Mariano Hernández tiene que dar la cara y resolver el problema porque La Palma no puede permitirse perder decenas de plazas para mayores”, concluye.