Antona: “La trama de corrupción del PSOE está provocando que los asuntos de La Palma estén guardado en una gaveta de La Moncloa”

El diputado palmero del PP en el Congreso, Asier Antona, en una nota de prensa, ha mostrado su “preocupación ante la falta de sensibilidad que sigue mostrando el Gobierno de Pedro Sánchez con la Isla Bonita, y su recuperación”, y añade que “la trama de corrupción de las mascarillas del PSOE está provocando que los asuntos de La Palma estén guardado en una gaveta de La Moncloa”.

Antona recuerda que el Gobierno de Sánchez “se comprometió con los palmeros a llevar a cabo una deducción del 60% en el IRPF durante los próximos cuatro años, pero la realidad es que estamos en el mes de marzo y esta medida no se está ejecutando. No es justo que los líos del PSOE estén afectando de esta manera al bolsillo de los palmeros”. Por ello, indica al presidente del Gobierno central que “no siga dilatando este asunto en el tiempo” y manifiesta su “preocupación porque no se haya desarrollado ya y que esté asociado a que se aprueben unos presupuestos que no tienen visos de estar en camino, menos cuando estamos ante un Gobierno de España que depende de los vaivenes de los independentistas, y ahora también del voto del señor Ábalos, recientemente incorporado en el Grupo Mixto”.

Ante esta situación, Antona recuerda al Gobierno de Pedro Sánchez que “La Palma sigue necesitando la ayuda y respaldo del Ejecutivo nacional para seguir trabajando en su recuperación”.