“Aumentaremos la extracción del Túnel de Trasvase de manera razonable y controlada”

El consejero de Aguas del Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, ha informado este viernes de las tres acciones que se impulsan desde el departamento que dirige a través del Consejo Insular de Aguas de La Palma para hacer frente a la situación de sequía en la Isla. Detalló que se trata de un conjunto de actuaciones dirigidas “al ahorro, a no perder agua” y "al mismo tiempo” poner más caudal en “nuestro sistema hídrico con unas explotaciones razonables, racionales y sostenibles” del referido recurso.

Carlos Cabrera dijo que “en el Túnel de Trasvase vamos a intervenir conforme a un proyecto que se ha elaborado desde el Consejo Insular de Aguas que no tiene ningún impedimento técnico y que ningún técnico desaconseja; al contrario, aconsejan que se ejecute”. Por un lado, explicó, se le dará “seguridad a esa instalación” y, por otro, “vamos a introducir unas conducciones mejores y unas bombas en cada lado de las bocas que nos permitan, de las reservas, de una manera razonable y controlada, aumentar un poco la extracción que se está haciendo en la misma, pero no con carácter irreversible, como otras medidas que se pretendían hacer ahí y que siguen pregonando” que “lo mejor de todo es acabar uniendo las dos bocas, pase lo que pase. Y no, hay que hacerlo razonablemente y, desde el punto de vista técnico, no tiene ninguna tacha. Por tanto, si no tiene tacha, tenemos que intervenir de esa forma, de tal manera que tanto en la boca de Aduares (este), como en la boca de Hermosilla (oeste) podemos disponer de más agua de la que actualmente tenemos, que son 800 pipas (hora) en cada una de las bocas”. Una pipa equivale a 480 litros.

Apuntó que, “al mismo tiempo, vamos a intervenir también en ese acuífero a través de tres sondeos en la zona alta de El Paso”. Añadió que, al efecto, “ya se está redactando el correspondiente proyecto para ver si, finalmente, el próximo verano podemos disfrutar de ese sondeo de exploración” y, a la vez, “explotación, porque nos va a permitir, si el acuífero nos deja y si los informes técnicos son favorables, que espero que sí, extraer en torno a unas 300 pipas, aproximadamente”.

Otras de las actuaciones, señaló, se centra en el Canal General LP-1 de Barlovento a Fuencaliente. En esta conducción, la principal vía de transporte de agua de La Palma, se lleva a cabo una obra de emergencia en la que se “están laminando varios puntos” pues “consideramos fundamental el ahorrar agua, el no perder agua en un sistema de transporte que no es el más adecuado y que hemos recibido sin ningún tipo de inversión”.

Indica que también se ha encargado a la empresa Tragsatec la redacción del proyecto para monitorizar los 81 kilómetros del citado canal de “tal manera que nos permita controlar” las pérdidas de agua “o los hurtos que se producen en todos los tramos”. También el proyecto del “tubo que se va a colocar en el canal junto con un segundo tubo adyacente”.

Avanzó asimismo que el próximo lunes “se contratan tres empresas para el mantenimiento de los canales I, II y III para un control más exhaustivo de lo que ocurre” en esas conducciones.

Cabrera citó igualmente el compromiso de aportación de agua al sistema hídrico insular. “En los próximos días”, dijo, “tanto el Pozo del Roque como el Pozo del Carmen van a poner agua en el sistema, en total, más de 1.000 pipas, y esto es una muy buena noticia para la agricultura y para La Palma. Próximamente se unirá el Pozo de Izcagua” y en las semanas venideras, adelantó, “vamos a hacer las valoraciones correspondientes para el Pozo de la Herradura que, en su momento, en las pruebas que se le hicieron, aportaba unas 300 pipas”.

Indicó que “seguimos en esa línea de activar más pozos con la iniciativa privada o convirtiendo pozos, como el de Izcagua, en pozo de titularidad pública”.