CC: “Un año y medio después, el Gobierno de Canarias no ha dado soluciones definitivas a ni uno solo de los problemas causados por el volcán”

Nieves Lady Barreto y Sergio Rodríguez, diputados de CC por La Palma en el Parlamento de Canarias, han reclamado este martes soluciones definitivas para los problemas habitacionales, sociales, económicos y de comunicación causados por el volcán. “Un año y medio después, el Gobierno de Canarias ha abandonado los problemas de La Palma y ya ni se ocupa ni se preocupa de la Isla”, denunció Barreto en la rueda de prensa que ambos cargos de CC han ofrecido este 28 de febrero. El Ejecutivo regional, se apunta en la nota, “no ha dado soluciones definitivas a ni uno solo de los problemas causados por el volcán”.

“Llevamos todo este tiempo escuchando promesas y propuestas que no se hacen realidad. De todo lo prometido y anunciado cientos de veces no hay nada cumplido, porque no hay solución definitiva para nada: ni para las viviendas perdidas, ni para las fincas bajo la lava, ni para los comercios e industrias, ni para las segundas viviendas”, dijo Nieves Lady Barreto.

Barreto señaló que “no ha habido un mínimo de gestión detrás de las promesas. La situación, con toda seguridad, habría sido diferente si se hubiese creado el órgano específico para la gestión de la reconstrucción de la Isla que CC solicitó cuando solo llevábamos un mes de erupción; un órgano -recalcó- que integrado por técnicos se hubiera dedicado a la reconstrucción las 24 horas del día, los 365 días del año”.

La diputada aseguró que “si no se ha creado ese órgano o consorcio es porque el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma han querido ser los protagonistas de una situación que no han resuelto y que a estas alturas parece que les da igual”.

Barreto recordó que el 52% de las viviendas desaparecidas bajo la lava no estaban aseguradas. “¿Cuál es la solución para estas familias? ¿Los 60.000 euros del Estado y los 30.000 prometidos el 12 de marzo del año pasado que aún no ha abonado el Gobierno de Canarias? ¿Quién puede comprar o construir una vivienda con ese dinero? Tiene que haber una solución definitiva para quienes viven hoy en casas contenedor o casas de madera. Nadie ha explicado cuánto se va a alargar esta situación”.

“Ahora tenemos que aguantar que, además de que prometan cosas que no cumplen, venga a la Isla el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, a decir que si no se ha solucionado el pago de los 30.000 euros es por un problema de gestión. Eso ya lo sabemos: ha habido una falta brutal de gestión”, añadió.

Barreto también denunció que, “a pesar de las promesas de los primeros momentos de la erupción, a día de hoy, nadie ha hablado de cómo se va a solucionar el problema de quienes perdieron sus segundas viviendas o sus viviendas vacacionales, que en muchos casos era el fruto del ahorro de toda una vida”. La diputada palmera alertó sobre la situación de quienes tenían su vivienda habitual en La Palma y la perdieron, pero tenían otra vivienda en otra isla o fuera de Canarias. “A esas personas las han dejado sin ningún tipo de ayuda, las están obligando a irse de la Isla”. agregó.

Respecto a las fincas sepultadas por la lava, Nieves Lady Barreto señaló que la finca comunitaria que plantea el Gobierno tardará entre 10 y 14 años en estar lista para producir. En este punto, reclamó que se le dé a cada afectado la posibilidad de elegir entre la finca comunitaria o abonarle el valor de la finca perdida para que quien quiera la rehaga.

Sergio Rodríguez insistió en que “es inadmisible que un año y medio después no haya una solución definitiva para absolutamente ninguno de los problemas generados por el volcán”.

El diputado y alcalde de El Paso hizo hincapié en el problema de Puerto Naos y La Bombilla. “Se están tomando decisiones mal y tarde y la gente necesita certezas”. En este sentido, preguntó dónde está el dinero que tiene que venir del Estado para la instalación de sensores de gases. “Esto es algo que tendría que haber hecho el Cabildo de La Palma hace 8 meses, instalando sensores en todos y cada uno de los edificios si hace falta, de manera que se pueda conocer a tiempo real el nivel de gases. Con esa información se podría empezar a trabajar para sectorizar Puerto Naos y La Bombilla para establecer zonas en las que se pueda vivir y retomar la actividad”.

Respecto al decreto de ordenación del territorio, Sergio Rodríguez lamentó que aún no se haya aprobado, a pesar de que se anunció para diciembre. “Ahora, mucho me temo que no estará aprobado antes de las elecciones de mayo, al igual que el decreto para la recuperación de la actividad agrícola”. En este punto, advirtió que “la mayoría de los agricultores afectados por el volcán rechazan el proyecto de concentración parcelaria que defiende el Gobierno de Canarias, el Cabildo y algunas organizaciones agrarias. Las administraciones tienen que dedicarse a recuperar las vías de comunicación y las infraestructuras hidráulicas y devolverle a la gente el valor de lo perdido para que puedan reconstruir sus fincas cuando sea posible”.

Rodríguez señaló, por otro lado, que la recuperación de las vías sigue siendo un asunto absolutamente prioritario. “La LP-2 es irrenunciable, importantísima y vital para el Valle y para la Isla”, aseguró, al tiempo que pedía que el trazado de la segunda fase de la carretera de la costa “no consuma más terreno agrícola del que ya perdimos por el volcán y no altere ni acabe con la forma de vida de los barrios”.

Sergio Rodríguez reclamó, “una vez más, una solución para las personas que no tuvieron la oportunidad de asegurar su vivienda en los primeros días del volcán y para quienes la perdieron dentro del periodo de carencia del seguro. Un año y medio después, no hay ninguna solución para estas familias, no se ha buscado la fórmula para darles una respuesta”.

El diputado y alcalde de El Paso volvió a pedir una ley del volcán “no solo para La Palma, sino para futuras erupciones que habrá antes o después. No podemos afrontar la recuperación de una catástrofe natural de esta magnitud con la actual ley de contratos públicos o con la actual ley de expropiaciones, por ejemplo”.