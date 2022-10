CC: “Jonathan Felipe ha convertido el Ayuntamiento de Breña Alta en un modelo de gestión”

“En la mañana de este jueves nuestro compañero Jonathan Felipe, alcalde de Breña Alta y diputado de Coalición Canaria La Palma en el Parlamento de Canarias, ha hecho pública su decisión de no concurrir en ninguna lista a las elecciones locales de mayo de 2023. Es una decisión de carácter personal que nos consta que ha madurado durante mucho tiempo y que no ha sido fácil de tomar, pero que se sustenta, tal y como él mismo ha explicado, en la necesidad de dedicar más tiempo a su familia y el deseo de desarrollar su carrera profesional como letrado, en la que no nos cabe ninguna duda de que destacará como lo ha hecho en el campo de la política”, informa CC en nota de prensa.

“Entendemos las motivaciones de Jonathan Felipe y lo apoyamos en esta decisión y en cualquier otra que tome en el futuro como parte de Coalición Canaria La Palma, donde seguirá aportando su experiencia, sus conocimientos, su capacidad para el diálogo y el consenso y su especial cercanía a los problemas sociales de los palmeros y palmeras”, resalta.

“Como alcalde, es ejemplo de dedicación y ha sabido rodearse de un equipo fuerte, capaz y comprometido, que en muy pocos años ha transformado Breña Alta, que está preparado para afrontar los nuevos retos del municipio y que ha convertido el Ayuntamiento en un modelo de gestión. Se ha ganado el respeto y el cariño de sus vecinos y vecinas con trabajo, con una gestión impecable y una entrega total a su cargo a costa de otros sacrificios personales”, destaca CC.

“Como diputado, Jonathan Felipe fue la primera voz en proponer ante el Parlamento la creación de un consorcio para la gestión de la recuperación de La Palma tras el volcán. En el Parlamento, hace valer su capacidad para buscar el consenso, su experiencia como jurista y ese conocimiento cercano, pegado a la vida cotidiana de las personas, que solo pueden aportar quienes han estado al frente de un ayuntamiento y que en estos momentos es tan necesario para trasladar a la cámara la realidad que atraviesan miles de palmeros y palmeras”, dice.

“Desde CC La Palma, deseamos lo mejor a nuestro compañero en su nueva etapa profesional a partir de junio de 2023. Seguirá siendo un miembro muy valioso del partido, con el que contamos para seguir creciendo y para seguir siendo la única voz que defiende los intereses de esta isla por encima de todo”, concluye.