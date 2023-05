CC: “Mariano Zapata cancela el último pleno del Cabildo de esta legislatura porque estamos en campaña”

Coalición Canaria en La Palma informa en nota de prensa que mostró este lunes, en la Junta de Portavoces del Cabildo, “su total rechazo a la decisión del presidente Mariano Zapata y su grupo de Gobierno de cancelar el pleno ordinario del mes de mayo que tendría que celebrarse este viernes, 12 de mayo, alegando que no procede porque ‘estamos en campaña”.

“La campaña electoral no está recogida en el reglamento orgánico del Cabildo ni en ninguna otra norma como motivo de cancelación de un pleno ordinario”, explica Juan Ramón Felipe, portavoz de CC. “Es, por tanto, una decisión política del grupo de Gobierno del PP y el PSOE que no compartimos de ningún modo y, además, nos tememos que una de las razones detrás de esta decisión, además de no permitir que la oposición haga su trabajo de fiscalización, es que no tienen asuntos que llevar al pleno, como ha pasado ya varias veces en los últimos meses, en los que han retrasado los plenos durante semanas porque el grupo de Gobierno no tenía asuntos que llevar”, asegura.

“Que en la situación en la que está la isla, el presidente y el vicepresidente consideren que no hay problemas que resolver ni medidas que aprobar ni temas importantes que debatir, nos parece una falta de respeto a los palmeros”, denuncia Juan Ramón Felipe. “Lo más grave es que el propio presidente Zapata aseguró en el pleno ordinario de abril que el de mayo se celebraría en tiempo y forma, antes de las elecciones y, una vez más, no ha cumplido con lo que dice”.

“Cancelar el último pleno ordinario no es más que un intento descarado de evitar cualquier atisbo de mala prensa por la desastrosa gestión del grupo de Gobierno y es fiel reflejo del descarado uso partidista que populares y socialistas han hecho de la principal institución de la isla a lo largo de esta legislatura, saltándose todos los límites de la ética y el respeto institucional, usando la casa de todos como su chiringuito particular”, añade el portavoz nacionalista.

“Cabe recordar que solo en los plenos ordinarios se permite a la oposición presentar propuestas y hacer ruegos y preguntas para ejercer su labor de fiscalización”, apunta.

“Durante este mandato se han dejado de celebrar plenos ordinarios de común acuerdo por la pandemia o por el volcán y en todo momento lo hemos apoyado, pero no celebrar el pleno ordinario del mes porque estemos en campaña o porque no haya asuntos que tratar nos parece una falta de respeto a la oposición y a los ciudadanos que nos eligieron, tanto por parte del presidente como por parte del vicepresidente”, concluye Felipe.