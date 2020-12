CC La Palma apoya al sector platanero de la Isla y pide unidad a todos los partidos políticos y a los productores

Coalición Canaria (CC) La Palma pide unidad en defensa del plátano al sector y a todos los partidos políticos para lograr una solución rápida que evite una pérdida de mercado frente a la banana, indica en una nota de prensa. “Esperamos que de la reunión de este jueves en el Ministerio de Agricultura que anunció ayer la consejera del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, salga una solución de aplicación inmediata para salvar al plátano, sin tener que esperar a la futura aprobación o no de una nueva ley de cadena alimentaria, para corregir el problema”, señala Nieves Lady Barreto, presidenta de CC en La Palma diputada en el Parlamento regioal.

En la nota se apunta que “una vez que el Senado ha rechazado hace días la enmienda promovida por CC, ASG, PP y C’s al proyecto de ley de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, que buscaba garantizar el mercado para el plátano frente a la banana, lo importante ahora es unir fuerzas junto al sector para reclamar al Gobierno de España la articulación de medidas inmediatas para evitar que se pueda perder entre el 25 y el 30% de la producción anual, lo que supondría un daño irreparable para los agricultores”, pide la diputada de CC por La Palma.

“Tras el rechazo en el Senado de la enmienda que salvaba la producción del plátano, hemos asistido a muchos comentarios y noticias intentando justificar por qué se votó una cosa y no otra. Pero la realidad es la que es: sin esa enmienda, el sector del plátano en Canarias se verá avocado a perder entre el 25% y 30% de su producción anual a favor de la banana”, apunta Barreto.

“Podríamos hacernos muchas preguntas: ¿por qué esta modificación legal no recoge una excepcionalidad para el plátano?, ¿por qué la enmienda que corregía este problema no fue apoyada por todas las fuerzas políticas con representación en Canarias?”, añade.

“Sin embargo, creemos que la pregunta fundamental a la que hay que dar respuesta inmediata ahora es: ¿qué medidas se van a adoptar para impedir la pérdida de producción y, por tanto, evitar que los agricultores salgan perjudicados? Desde CC, esto es lo que pedimos que se solucione”.

“Con este problema encima”, señala, “creemos que el Gobierno de Canarias, debe exigir al Ministerio de Agricultura una solución inmediata y no conformarse solo con que una futura ley, que no sabemos cuándo se aprobará, sea la que dé solución al problema. Porque, mientras tanto, el sector del plátano perderá fuerza y cuota de mercado a favor de la banana, lo que se traduce en menos ingresos para los productores. La futura ley aún se está tramitando y pueden pasar meses, incluso más de un año, hasta que se apruebe o, sencillamente, no aprobarse porque no se cuenta con los apoyos suficientes en las Cortes Generales”, subraya Nieves Lady Barreto.

Por eso, añade, “creemos que el Gobierno de Canarias no debe plantear como solución a la pérdida de producción un futurible que, en el mejor de los casos, no se sabe cuándo se dará, sino exigir una solución inmediata ya”.

En los últimos meses “el sector primario en Canarias se está enfrentando a la posible pérdida de fondos europeos, al Brexit, a cambios en la política arancelaria, etc. Así que los problemas que podrían haberse evitado, como es este caso, tendríamos que haberlos evitado y no ha sido así por el rechazo a la enmienda presentada, entre otros partidos, por CC”, concluye.