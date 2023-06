CC y PP aceleran para cerrar un pacto en Canarias con nueve ejes estratégicos que se abre a AHI y ASG

Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) han celebrado este jueves la primera reunión de las comisiones negociadoras en las que han constatado la “voluntad” de cerrar un acuerdo de Gobierno en el Archipiélago.

Así lo han expuesto a los periodistas David Toledo y José Miguel Barragán, miembros de la comisión, quienes han reconocido que una vez se alcance el acuerdo se abrirá al apoyo de Agrupación Herreña de Independientes (AHI), que tiene un escaño, y Agrupación Socialista Gomera (ASG), con tres escaños, de tal manera que se alcanzaría una mayoría absoluta de 38 diputados en el Parlamento.

Ambas formaciones han empezado a trabajar sobre la base de un programa con nueve ejes estratégicos y también tratan de extender el pacto a otras instituciones de las islas siempre que sea posible, aunque aún mantienen contactos abiertos con el PSOE.

Las bases del futuro programa de Gobierno comprenden garantizar la sostenibilidad del bienestar de la población poniendo a las personas como referente; la educación como base del progreso social y económico y de generación de empleo; una política fiscal que incentive la actividad económico y que se potencie el REF; una política “tributaria, justa y progresiva” que ayude a bajar la presión fiscal; el fortalecimiento de las políticas culturales y deportivas; garantizar la sostenibilidad y la planificación territorial y energética; impulsar la igualdad como una política horizontal; fomentar el autogobierno y el desarrollo del Estatuto de Autonomía y modernizar la administración para hacerla “más ágil, transparente y simplificada”.

Barragán ha indicado que se trabaja con la “lógica” de que Fernando Clavijo (CC) sea el presidente y Manuel Domínguez (PP) el vicepresidente y confía, ante la cercanía de las Elecciones Generales, en que el acuerdo esté “prácticamente cerrado” a finales de la próxima semana o comienzos de la siguiente.

De hecho, el próximo lunes o el martes habrá una segunda reunión de las comisiones negociadoras en la isla de Gran Canaria.

Ha apuntado que ya hay un acuerdo preelectoral con AHI para apoyar una investidura de Clavijo y sobre ASG hay predisposición para escucharles y se debatiría posteriormente si se les integra en el futuro Ejecutivo o se suscribe solo un pacto parlamentario.

No obstante, Poli Suárez, portavoz de la comisión negociadora del PP ha avisado de que si el PP finalmente obtiene un escaño más por la isla de Lanzarote en detrimento de NC -dado que el escrutinio sigue abierto- “las cosas pueden cambiar” y no ser necesario el apoyo de ASG. “Es una buena pregunta para la que no tengo respuesta”, ha reconocido Barragán.

Sobre el calendario de una posible investidura ha mostrado su deseo de que “sea el mismo” que en 2019, con la constitución del Parlamento el 27 de junio, que haya un proceso de consultas “rápido” y el Pleno se celebre en la semana que arranca el 10 de julio para que no esté afectado “por la campaña pura y dura” de las Generales.

Primero programa y después áreas y estructura

Tanto Barragán como Suárez han insistido en que aún no se ha hablado de reparto de áreas ni estructura de Gobierno, solo de principios programáticos, ni tampoco se ha definido la futura Mesa del Parlamento ni quien ostentará la Presidencia.

Suárez ha confesado ante los periodistas que en el PP están “satisfechos” con la primera toma de contacto porque se recogen las líneas principales del 'Plan para Gobernar' que presentaron los populares en campaña y no ha querido hablar de “pacto en cascada” porque “cada municipio tiene una situación distinta”.

Sobre el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Barragán ha comentado que todavía “no está sobre la mesa” de la negociación mientras que Suárez ha reconocido que en política “puede pasar de todo”, en referencia a una posible presidencia de la corporación insular por parte del PP, tal y como ha expresado públicamente el presidente insular, Emilio Navarro.

“La dirección insular está coordinada con la dirección autonómica y la voluntad es hacer acuerdos con CC donde sumemos”, ha agregado.