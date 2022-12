Clavijo pide la comparecencia del Defensor del Pueblo para que explique su informe “parcial” sobre La Palma

El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, registró este miércoles la solicitud de comparecencia del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para que “rinda cuentas” en la Comisión Mixta Senado-Congreso del informe en el que debía examinar la actuación de las administraciones públicas por la crisis volcánica, se indica en una nota de prensa de CC. Clavijo calificó el informe de “parcial” y sostuvo que “parece más un inventario de los anuncios hechos por los Gobiernos de España y de Canarias que un examen de la situación real de La Palma”.

No obstante, se apunta en la nota, será en la Cámara Alta donde el Defensor del Pueblo deberá explicar el contenido y los medios utilizados para su realización, “si parten exclusivamente de los anuncios y publicaciones oficiales y de las quejas de los afectados o es fruto de un trabajo técnico”. El senador aseguró que “no solo no podemos compartir unas conclusiones que no se ajustan con lo que a día de hoy siguen viviendo los afectados y el pueblo palmero, sino que pedimos que se abra una investigación rigurosa de la respuesta que se ha dado y se está dando a los afectados desde las administraciones”.

Fernando Clavijo sostuvo que la información directa que “tenemos de los afectados es que las actuaciones dejan bastante que desear y aún hay muchas familias, muchos palmeros que se encuentran en una situación muy complicada como para decir que se ha actuado bien tal y como se ha apresurado a afirmar el Defensor del Pueblo”.

El senador, se señala en la nota, reconoció la magnitud de la crisis volcánica y las dificultades para gestionarla; sin embargo, responsabilizó al Estado y al Ejecutivo canario por “haber puesto unas expectativas y unos compromisos sobre la mesa que han incumplido y que han quedado reducidas a fotos y visitas del presidente, Pedro Sánchez, y de los ministros pero no a resolver los problemas ni a las familias ni a los sectores afectados, entre ellos, el sector primario”.

Concretamente, Clavijo señaló que precisamente el sector sigue sin saber “qué ocurrirá con las fincas que quedaron sepultadas bajo la lava si podrán volver a reconstruirlas en el mismo sitio o en otro, o que ocurrirá con los invernaderos que quedaron destruidos por las cenizas”.

Lamentó la “incertidumbre en la que siguen viviendo los palmeros y palmeras. Todos tiene que facturas que pagar, tienen hijos en colegios y no saben si van a poder rehacer sus vidas en La Palma o van a tener que irse a otra”. De la misma forma, rechazó que el Defensor del Pueblo haya “valorado positivamente la actuación en materia de vivienda”. “Decir que los contenedores que se han concedido como viviendas 14 meses después de la erupción es una actuación correcta es algo que ni entendemos ni podemos compartir los nacionalistas canarios y mucho menos los afectados”, concluyó.