La Fecai solicita un reparto solidario de los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas

La Federación Canaria de Islas (Fecai) ha acordado este martes, 10 de septiembre, solicitar al Gobierno de España que “articule de inmediato un reparto solidario de los menores no acompañados que llegan a las Islas entre todas las comunidades autónomas, ya que este drama humanitario es un problema de España y Europa, no sólo de Canarias”, indica en una nota de prensa. De esta manera, insiste la Fecai, “se podrá atender de una manera digna las necesidades básicas de estos menores no acompañados en situación de vulnerabilidad”.

En este sentido, la Fecai exige el cumplimiento del pacto migratorio y se acojan solidariamente los menores. “Es vital que España se solidarice con el Archipiélago y que el Gobierno ponga los recursos necesarios para mejorar la atención humanitaria de estas personas”, señala.

“A Canarias ya no les quedan recursos para atender a los menores migrantes, y es muy importante que el Gobierno de España ponga los medios necesarios el todo el territorio nacional porque esto es un problema de Estado”, destaca la Federación Canaria de Islas.

En este sentido, desde la Fecai “dejan claro”, se apunta en la nota, que “no solo es una cuestión de recursos, sino de que se cumpla el pacto por las migraciones. Canarias es una frontera más de España, no es un destino final en sí mismo. El hecho de que haya mar entre Canarias y el resto de España no puede hacer que el Estado mire a otro lado como si los migrantes no estuvieran llegando a nuestro país”.

Desde la Federación Canaria de Islas se insistió, además, “en la necesidad de que se lleve a cabo la aprobación de inmediato de la modificación de la Ley de Extranjería para asegurar que resto de comunidades autónomas se involucren en el cuidado de los menores migrantes, ya que su destino final no es Canarias. Tiene que haber una respuesta solidaria de todo el Estado para abordar un problema que es de índole nacional”.

Además, desde la Fecai también se rechaza que “se sigan abriendo más centros para migrantes en las Islas”, ya que, según insisten desde la federación, “debe existir una acogida solidaria de estos niños y niñas entre todas las comunidades porque este drama es un problema nacional”.

“La situación que vivimos en Canarias es insostenible, y la cesión de cuarteles militares en condiciones ruinosas no es la solución. No necesitamos más centros de acogida en unas Islas que ya está desbordada. Lo que necesitamos es que el Gobierno de España y Europa se impliquen en esta crisis que nos afecta a todos”, sentencia la Federación Canaria de Islas.