Felipe (CC): “El Cabildo solo ha ejecutado el 59% del presupuesto de 2022 y ahora correrán a gastar sin sentido para mejorar la estadística”

“A día de hoy, cuando falta menos de un mes para acabar el año, el grupo de Gobierno del Cabildo que encabeza Mariano Zapata solo ha ejecutado el 59,3% del actual presupuesto para este 2022, que es de 281,8 millones (la suma del presupuesto inicial más las modificaciones y lo que se incorporó del remanente, es decir, del dinero no invertido en los años anteriores). Aún quedan por ejecutar antes de que finalice el año 114 millones”, asegura CC en nota de prensa.

“Ahora, en el mes que queda, correrán a gastar sin planificación y sin sentido para poder mejorar un poco esta estadística, por no haber hecho el trabajo que tenían que hacer durante todo el año”, advierte el portavoz nacionalista Juan Ramón Felipe. “Estamos seguros de que, en lo que queda para que acabe el año, empezarán a volar los contratos menores y las subvenciones nominativas en todas las consejerías para tratar de quitarse de encima parte de ese dinero que no han sabido gestionar”.

“Necesitamos gestores, no publicistas. De nada sirve presentar a bombo y platillo un presupuesto ”histórico“ cada año cuando lo realmente histórico es que, por no saber gestionar, Mariano Zapata, Borja Perdomo y el resto de los consejeros y consejeras de Gobierno están dejando a La Palma sin cientos de millones de euros inversión”, añade.

“En este sentido, hay que recordar que en 2020 el actual grupo de Gobierno del PP y el PSOE dejó sin invertir 60,5 millones de euros del presupuesto. En 2021, el peor año de nuestra historia, dejaron sin invertir 64,6 millones”, afirma.

“Estos son solo algunos ejemplos de la gestión real del Cabildo, la que pretenden tapar con ruedas de prensa, notas de prensa y folletos propagandísticos”, advierte el portavoz de CC. “Frente al marketing y la propaganda están los datos reales”, señala.

“Y la situación real hoy es que, por ejemplo, del apartado de inversiones del presupuesto de 2022 -lo que el Cabildo debería haber invertido este año en obras, infraestructuras y equipamiento- solo se ha ejecutado el 29,5% (solo 24 millones de los 81,6 millones previstos). ”Esto es gravísimo, no solo porque retrasa la recuperación de la isla, sino porque esta partida genera economía y llega a las empresas palmeras y a las personas“, explica Felipe.

“Cuando en un presupuesto la inversión real es tan baja, solo se puede hablar de un fracaso de gestión porque, precisamente, lo que define a un buen gestor es la capacidad de sacar adelante las inversiones para mejorar la isla y la calidad de vida de sus habitantes”, añade.

“Este año le dimos al grupo de Gobierno un margen de confianza y demostramos unidad votando a favor de sus presupuestos. Pero no han aprovechado esta unidad y han seguido haciendo lo que mejor se les da: pintar cifras sobre un papel y venderlo en sus notas de prensa y en sus folletos. Mientras tanto, la realidad es que el dinero no llega a la gente y la isla no avanza”, lamenta el portavoz de CC en el Cabildo.