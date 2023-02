Franquis: “Es falso que el Gobierno se haya planteado nunca sustituir a la LP-2 por la carretera de la costa”

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, desmiente las afirmaciones del alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, que ha declarado que la obra de la carretera de la costa va a sustituir al tramo de la LP-2 sepultado por la erupción del volcán de Cumbre Vieja en 2021, se indica en una nota de prensa del citado departamento regional.

“Esas afirmaciones son rotundamente falsas y no tienen ningún fundamento”, aseguró Franquis. “Pido al alcalde”, añadió, “que deje hacer política con todo lo que se mueve en La Palma a consecuencia de la crisis de volcán. El alcalde sabe perfectamente que el Gobierno actuará en LP-2 cuando los informes científicos así nos lo permitan. Él es consciente de que no podemos actuar ahora porque ha asistido, como el resto de las administraciones, a las reuniones técnicas en las que los científicos han dejado claro que no se puede actuar aún en donde estaba la antigua LP-2. Ya está bien de utilizar la demagogia y jugar con los sentimientos de la gente con el único propósito de captar votos”.

“Es falso que el Gobierno se haya planteado nunca sustituir a la LP-2 por la carretera de la costa”, destaca en la nota.

El consejero Franquis apuntó que en la reunión mantenida el pasado lunes con el Cabildo de La Palma y los alcaldes de los tres municipios afectados, entre los que se encontraba el de El Paso, manifestó “claramente que la carretera de la costa, que ejecuta el Ministerio de Transportes, es una obra de emergencia que canalizará el tráfico norte-sur del Valle de Aridane que antes absorbía la LP-2 hasta que se pueda actuar sobre las coladas más cercanas al cráter, donde estaba la anterior carretera, y en las que los científicos registran aún altas temperaturas en la superficie que imposibilitan cualquier obra de carreteras con garantías de seguridad, además de ser la zona con el espesor más grande de las coladas (hasta 40 metros) y existir riesgo de emanación de gases y la presencia de tubos lávicos”.

“Desde la Consejería nunca se ha abandonado la idea de recuperar la LP-2, nunca hemos compartido ni planteado esa posibilidad y nunca ha estado en los planes del Gobierno. Por tanto, resulta llamativo que un representante público como el alcalde de El Paso realice este tipo de afirmaciones cuando le he dicho personalmente más de una vez que nuestro objetivo es recuperar la LP-2. Lo que demuestra con estas declaraciones es que lo único que persigue es confundir a la ciudadanía”, señaló Franquis.

El consejero regional, se apunta en la nota, incide en que el objetivo del Gobierno es recuperar la conectividad en La Palma con plenas garantías de seguridad y comodidad, y cumpliendo con todos los parámetros legales. “El alcalde nos exige que asumamos nuestra responsabilidad, y eso es lo que estamos haciendo, pero nuestra responsabilidad es restablecer la red de infraestructuras en carreteras afectadas por la erupción del volcán y la ejecución de las obras. Es construir nuevas vías respetando la actual legislación de carreteras y seguridad vial, el restablecimiento de las infraestructuras en la red de carreteras afectadas por la erupción del volcán. Nuestra responsabilidad no es hacer caminos de tierra”, concluyó Sebastián Franquis.