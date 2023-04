Hugo Cejas: “La Palma no se construye con proyectos turísticos contrarios a su realidad y sus necesidades”

El candidato de la coalición Unidas Sí Podemos para la lista archipielágica del Parlamento de Canarias, Hugo Cejas, asegura que “La Palma no se construye con proyectos turísticos contrarios a su realidad y a las necesidades de la mayoría social”. El candidato se muestra contrario “al abuso que significa la figura jurídica de la declaración de interés insular para abrir la isla a un modelo económico agotado, como demuestra lo ocurrido con las islas del Archipiélago más dependientes de la actividad turística; este mecanismo constituye una auténtica herramienta de destrucción territorial masiva que no se puede tolerar”.

Cejas se refiere con estas afirmaciones “a la firma de un acuerdo entre las candidaturas de PP, CC PSOE al Cabildo palmero, el llamado 'Pacto por el turismo de La Palma', con el que estas organizaciones políticas demuestran su distanciamiento del sentir de la sociedad palmera y de una realidad social y económica que no se resuelve con una actividad que ha demostrado ser un camino sin salida, un modelo que devora territorio, destruye el paisaje, nos hace dependientes y consume la vida de las personas que contrata a cambio de miserias”.

El candidato de Unidas Sí Podemos apunta también “al empleo de la declaración de interés insular, como ocurrió recientemente para apuntalar el proyecto del Ecoresort Camino Real La Pavona, con el que se pretende crear 1.400 camas turísticas y un campo de golf en medio del entorno rural de Breña Alta”. Esta declaración constituye, a su juicio, “un abuso con el que se pretende abrir un hueco en la ley para colar por ahí todos los proyectos que se le ocurran a grupos empresariales que solo miran por su beneficio y a organizaciones políticas que se ponen una venda en los ojos”.

Por este motivo, Cejas señala la necesidad de “derogar la llamada Ley de Islas Verdes, porque ni La Palma, ni La Gomera ni El Hierro necesitan apretar las tuercas de la ley para regular su actividad turística con nuevos instrumentos legales, que se han demostrado ya como una seria amenaza para la conservación de los valores naturales, productivos, paisajísticos y culturales de su medio rural, amenazados por procesos de urbanización y de turismo convencional, que en Canarias, ya sabemos lo que significa”.

Para Cejas, “nada hay de sostenible en pretender hacer de La Palma una isla centrada en el turismo; todo lo que se use para justificar estas iniciativas como sostenibles es un burdo ejercicio de lavado de cara verde que nadie se cree. Afortunadamente, la ciudadanía de La Palma no se traga esos cuentos y por eso está movilizada contra el intento de aprovechar la emergencia provocada por la crisis volcánica para imponer un modelo económico que no es acorde a los intereses de la mayoría. La movilización es imprescindible para frenar los intentos de destruir la isla, que es lo único que se consigue con estos planes”, subraya.