Juan Miguel Rodríguez: “El problema más grave que tiene La Palma es la despoblación”

El candidato de Nuevas Canarias (NC) a la Alcaldía de la Villa y Puerto de Tazacorte y al Cabildo el 28M, Juan Miguel Rodríguez, asegura que “el problema más grave que tiene La Palma es la despoblación”. En su programa electoral plantea “políticas activas de empleo, hay que favorecer la diversificación económica apoyando nuevas inversiones públicas y privadas que generen tejido productivo”. “Creemos que hay que rescatar y potenciar al sector primario, para disminuir la dependencia alimentaria del exterior, recuperando nuestras tradiciones, nuestro paisaje o nuestro medio natural. Y este potencial hay que hacerlo compatible con una apuesta por un desarrollo turístico, sin comprometer los recursos naturales, promoviendo un turismo de calidad basado en la singularidad de nuestra Isla, en su cultura y su naturaleza”, sostiene.

¿Quién es Juan Miguel Rodríguez y qué le motivó a presentarse como candidato a la Alcaldía de la Villa y Puerto de Tazacorte y al Cabildo de La Palma?

Soy una persona sencilla, de a pie, que vengo de una familia humilde y trabajadora, que vivía de una manera intensa la política, lo que contribuyó a que desde muy joven me incorporara a esta actividad, entendida como un compromiso social con mi pueblo, y me presento como candidato a la Alcaldía y al Cabildo Insular por el amor a mi pueblo y a mi isla. Quiero a mi municipio y, sinceramente, lo he demostrado con esfuerzo, pasión y, sobre todo, con dedicación y el compromiso de trabajo desarrollado en Tazacorte y que pretendo trasladar al conjunto de la Isla.

¿Cuáles son sus prioridades en el ámbito insular?

Desde Nueva Canarias entendemos que el problema más grave que tiene la Isla es la despoblación como consecuencia del desempleo. Por ello, tenemos que afrontar, en colaboración con el Gobierno de Canarias, un Plan Especial de Empleo para acercar el mundo del trabajo a las personas desempleadas de la isla y a los más jóvenes que se ven abocados a abandonar su tierra para alcanzar un medio de vida. Para lograrlo, además de las políticas activas de empleo, hay que favorecer la diversificación económica apoyando nuevas inversiones públicas y privadas que generen tejido productivo.

¿Y hacia dónde cree que debe orientarse esa diversificación?

Creemos que hay que rescatar y potenciar al sector primario, para disminuir la dependencia alimentaria del exterior, recuperando nuestras tradiciones, nuestro paisaje o nuestro medio natural. Y este potencial hay que hacerlo compatible con una apuesta por un desarrollo turístico, sin comprometer los recursos naturales, promoviendo un turismo de calidad basado en la singularidad de nuestra Isla, en su cultura y su naturaleza.

¿Y qué inversiones considera prioritarias para apoyar al sector primario?

Para potenciar la agricultura es necesario, de una vez por todas, afrontar las tareas de recuperación en el Valle y el problema del agua. No es de recibo que a estas alturas no hayamos cerrado el llamado ciclo del agua para reutilizar las aguas depuradas, como ya hemos hecho en la depuradora del Puerto de Tazacorte; que sigamos sin contar con un depósito regulador en la zona de la Cumbrecita o que no se hayan realizado las obras necesarias en el Túnel de Trasvase para tener más agua, de más calidad y a mejor precio. Ahí estarán nuestras prioridades. Y en el caso de la ganadería y la pesca, se trata de incrementar las ayudas para reducir los costes de la alimentación del ganado y de mejorar las instalaciones pesqueras de los puertos.

¿Qué opinión tiene sobre el nuevo modelo energético?

La lucha contra el cambio climático debe estar en la agenda política del Cabildo. Por eso vamos a apostar por las energías renovables, como puede ser la geotermia, la energía mareomotriz, además de la eólica y solar. Ahí hay un nuevo nicho de empleo que podemos desarrollar creando un consorcio público insular con la participación de los ayuntamientos para que una parte de la energía sea pública, abaratando el consumo y generando ingresos para la ciudadanía.

En esa diversificación, ¿qué papel cree que puede jugar la innovación, la investigación y el desarrollo?

Desde Nueva Canarias estamos comprometidos con la economía azul o la economía circular, así como con la sociedad del conocimiento y el desarrollo de industrias innovadoras, impulsando actividades junto al ITC, el Instituto de Astrofísica, el Instituto Vulcanológico y las universidades canarias. Y le voy a poner un ejemplo: en Tazacorte hemos conseguido que el Gobierno de Canarias adquiera la Casa del Mar, que se redacte el proyecto para su rehabilitación integral el próximo año. Y hemos llegado a un acuerdo con la Plataforma Oceánica de Canarias para instalar en ese edificio un Museo del Mar y un Centro de Investigación Marina, que nos va a ayudar a desarrollar la economía azul en el municipio y en la isla.

¿Qué piensa hacer para combatir el hartazgo de la ciudadanía hacia la política?

Queremos ser la voz del mundo real, de los que levantan las persianas cada día, de los autónomos, de los que tiran del carro, pero también de los mayores y de las amas de casa, así como de la juventud sin futuro. Y para ello es necesario conectar el motor del sector público y el privado para llegar a la isla real y reactivarla. Queremos dar estabilidad, transparencia y participación en la toma de decisiones, dejando a un lado la confrontación, para resolver los problemas de la gente que quiere mejorar su calidad de vida y seguir viviendo en nuestra isla.

Habla de mejorar la atención a los mayores y de políticas para los jóvenes. ¿Qué medidas concretas se plantea?

Nuestros mayores se merecen respeto, cuidados y una vida digna. Hay que prevenir la soledad y el aislamiento con programas de actividades comunitarias. Pero también hay que actualizar el Plan Insular de Inversiones Sociosanitarias para contar con las plazas necesarias en residencias y centros de día, para que puedan recibir la atención y el apoyo que necesitan. En cuanto a los jóvenes, se trata de ofrecerles oportunidades de empleo para que no se vean obligados a abandonar su isla. Hay que ofrecer mayor apoyo a los que quieran iniciar alguna actividad, además de potenciar las actividades recreativas y de ocio orientadas hacia nuestra juventud.

¿Y cuáles cree que son los problemas principales que tiene las familias?

Hay que dar prioridad a la construcción de viviendas sociales, no sólo para los que perdieron su casa por la erupción del Tajogaite, sino también para aquellos que no tienen capacidad para comprar una vivienda en el mercado libre por sus altos precios. Favorecer el acceso a la vivienda es un elemento clave para fijar población al territorio y afrontar la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Y en esta política social, ¿puede ser Tazacorte un ejemplo a seguir en materia de vivienda?

Sin duda alguna Tazacorte es un ejemplo de buena gestión en esta materia, porque mientras otros han instalado casas de madera y contenedores, nosotros hemos conseguido que VISOCAN haya adquirido las 62 viviendas que han servido para realojar a las familias afectadas por el volcán, hemos adquirido y cedido al ICAVI suelo con proyecto para otras 37 viviendas, tenemos suelo urbano municipal disponible para 100 viviendas que ya tienen financiación del Estado, por lo que estamos hablando de movilizar una inversión superior a los 20 millones de euros, además hemos iniciado las gestiones para adquirir nuevo suelo para otras 128 viviendas.

En cuando a la atención sanitaria, ¿cómo garantizaría el acceso y la calidad de la atención a los residentes en la Isla?

La atención sanitaria es un derecho fundamental y, por ello, me esforzaré en garantizar que los residentes de La Palma tengan acceso a servicios sanitarios de calidad. Para ello es necesario mejorar la atención primaria, promoviendo programas de prevención y promoción de la salud. Pero es innegable que el Gobierno de Canarias tiene que afrontar, en la próxima legislatura, la ampliación del Hospital Universitario de La Palma, dotándolo de nuevos medios diagnósticos y del personal necesario para reducir los tiempos de espera y mejorar la atención al paciente.