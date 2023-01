Nieves Lady Barreto: “El Gobierno de Canarias no ha pagado los 30.000 euros a los afectados porque no ha querido”

“El Gobierno de Canarias no ha pagado los 30.000 euros que prometió en marzo a los afectados que perdieron su vivienda (por el volcán) porque no ha querido”, denuncia la secretaria insular de CC, Nieves Lady Barreto. “Nos dan la razón cuando decíamos que querían acercar el pago a las elecciones”, añade.

“No es por falta de dinero, porque el Gobierno tiene más de 600 millones de euros que le han sobrado del presupuesto por los servicios e infraestructuras que tendría que haber hecho y que no hizo”, asegura.

“Torres anunció el 12 de marzo esta ayuda complementaria a la ayuda estatal, durante la celebración en La Palma de la Conferencia de Presidentes autonómicos. Desde entonces, el pago se ha ido postergando a pesar de que hay dinero y no existe ningún problema técnico ni de ningún otro tipo para abonarlo. ”Dinero hay, lo que no ha habido es voluntad para pagar esta ayuda“, explica Barreto. ”No han pagado porque no han querido“.

“CC ha advertido desde el primer momento que con 60.000 euros del Estado y estos 30.000 del Gobierno de Canarias, que aún no se han pagado, una familia no puede comprarse una vivienda ni fabricársela”, señala.

“Quienes recibieron la compensación del Consorcio de Seguros han podido comprarse un piso o se están ya fabricando una casa. Es el mejor ejemplo de que las personas buscan su camino cuando reciben el valor de lo que perdieron”, asegura Nieves Lady Barreto. “Por eso, seguiremos reclamando que a las personas hay que devolverles el valor de lo perdido para que puedan rehacer su vida”.

La secretaria insular de CC señala que, en la gestión del post volcán, “el Gobierno falla y lo hace sin ninguna intención de corregir sus errores. El dinero es fundamental para que la gente recupere su vida, pero el factor tiempo también es importante”, explica. “No es lo mismo recibir los 30.000 euros en marzo, cuando el presidente los prometió, que pagarlos un año después, cuando ha crecido la amargura, las preocupaciones y la desesperanza”, concluye.