Nieves Lady Barreto: “Que el Gobierno ponga el dinero ya, que la reconstrucción la haremos los palmeros”

Nieves Lady Barreto ha pedido este miércoles a la consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, que se tasen ya las hectáreas agrícolas perdidas a consecuencia de la erupción del volcán y que se inicie el proceso de indemnización de una vez, se informa en nota de prensa. “Que el Gobierno ponga el dinero ya, que la reconstrucción la haremos los palmeros”, señaló. “Es solo cuestión de dinero. Si los fondos llegan, la isla saldrá adelante”, añadió.

“Que los afectados sepan en cuánto se valorará el metro cuadrado de lo perdido, evita la especulación”, aseguró. “Sabemos que hay grupos de inversores, de fuera de la isla, intentando comprar fincas aisladas por la lava o sepultadas y, si no lo evitamos, traerá pobreza para La Palma”. Barreto recalcó que hay que evitar que la mayor riqueza de la isla “se quede en manos de fuera de la isla”.

La diputada palmera recordó que el Gobierno de Canarias ya tiene una valoración reciente de las fincas de plátanos, que hizo con motivo de la circunvalación de Tazacorte y que debe ser el valor mínimo hasta llegar al valor real. “La valoración no debe bajar de esa cifra”, advirtió, “y eso es algo que el Gobierno puede dejar claro ya. No hay nada que impida hacerlo: es una cuestión de voluntad política y de gestión”.

"No ha llegado la ayuda de 14 millones del Ministerio a los afectados por las pérdidas, tampoco a los pescadores por parón", señaló. “En realidad, no ha llegado ninguna ayuda salvo la de los fondos donados por los ciudadanos en El Paso”, señaló. “Y necesario dejar claro también en cuánto se valorarán las granjas, aguacates, plantas ornamentales y otras producciones agrícolas”.

Barreto señaló que las pérdidas en el sector primario superan los 100 millones de euros “y esta es la cantidad que hay que pedir al Ministerio para que dote ya esa partida económica, ampliable si es necesario. No hay razón para esperar, si hay voluntad de hacer las cosas”.

En este sentido, reclamó que se corrijan, vía enmiendas, los Presupuestos Generales del Estado para incluir las partidas para la reconstrucción de la isla “porque, ahora mismo, no hay ni un euro”. “En estos momentos, lo más importante no son los anuncios sino las acciones. Algo que no está pasando”.

Nieves Lady Barreto reiteró al Gobierno que cuenta con el apoyo de CC. “Seguiremos aportando desde la unidad, pero la unidad es hacer cosas, no solo sacarse fotos y anunciar muchas veces las mismas ayudas que no llegan”, advirtió. “Eso sí que es hacer política con la catástrofe”.

“Hay que ayudar a los afectados sin retrasos, conseguir que recuperen el valor de lo perdido para que puedan reconstruir sus vidas y reconstruir la isla y ser ágiles en la gestión”, señaló. “En eso nos encontrará ayudando y colaborando siempre”.