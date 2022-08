Nieves Lady Barreto: “La Palma necesita soluciones y no solo paseos”

“Esperábamos que el presidente viniera a anunciar algo, pero después de 10 visitas suyas y 35 de sus ministros, ¿qué ha cambiado? ¿para qué ha venido?”, ha preguntado este miércoles Nieves Lady Barreto en una rueda de prensa donde la secretaria insular y el secretario de organización de CC, Sergio Rodríguez, analizaron la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la isla, se informa en nota de prensa.

“Parece que solo vino a pasearse por la calle Real, a ver otra vez el volcán y a visitar las obras de la carretera de la Costa, donde sigue abierto un conflicto con los vecinos que, a pesar de lo que se dijo ayer, no está solucionado”, señaló Barreto. “Han convertido a La Palma en un photocall en el que vienen a hacerse muchas fotos y a prometer cosas que luego no hacen”.

Nieves Lady Barreto lamentó en este sentido “la complicidad del presidente del Gobierno de Canarias y el silencio del presidente del Cabildo, que calla y baja la cabeza. Sinceramente, creo que los palmeros no nos merecemos esto”.

CC lleva meses reclamando un plan específico para Puerto Naos y La Bombilla con medidas fiscales, habitacionales y económicas. “Se va a cumplir un año del volcán y ni siquiera han sido capaces de modificar un decreto para considerarlos afectados. Y el gran anuncio que hizo ayer el presidente del Cabildo es que el 6 de septiembre se van a sentar para empezar a hablar de Puerto Naos. Con razón la gente está cansada”, denunció la secretaria insular de CC.

“¿Dónde están las viviendas definitivas? ¿Cómo puede venir el presidente de Canarias a la isla a decir que está ya solucionado el problema habitacional? ¿De verdad la solución definitiva son las casas contenedores, las casas de madera y los pisos provisionales?”, preguntó.

Barreto enumeró “varios de los asuntos que siguen sin resolverse 11 meses después, como la compensación por las propiedades que están debajo de la lava. Son 982 millones de euros, una miseria para el Estado. Eso es lo que esperamos del presidente Sánchez: que venga a la isla a decir que el Gobierno va a poner los millones que hacen falta para recuperar el patrimonio perdido. Ese es el gran anuncio que esperamos. A ver si lo hace en la próxima visita”.

Respecto a los 30.000 euros que el presidente del Gobierno de Canarias anunció el 12 de marzo, Nieves Lady Barreto advirtió que se está esperando a diciembre, lo más cerca posible de las elecciones, para pagarlos. ¿Eso no es hacer uso partidista del volcán?“.

“Otros asuntos pendientes de resolver son las ayudas por la pérdida de la segunda cosecha de plátanos o la ayuda para los subsectores que tuvieron pérdidas valoradas en cuatro millones y solo van a recibir un primer pago de 270.000 euros para llegar, con suerte, a un millón de euros del Gobierno de Canarias. ”Tenemos 5.000 camas turísticas menos y 20 millones de kilos de plátano bajo la lava, más las producciones perdidas... ¿de qué vamos a vivir en los próximos años? Más allá de las medidas paliativas, ¿dónde están las medidas estructurales que necesitamos?“, insistió.

En este sentido, Nieves Lady Barreto recordó que “el propio presidente del Gobierno de Canarias se ha negado a que se aplique el acuerdo aprobado en el Congreso de los Diputados de rebaja por 10 años del 60% del IRPF a toda la isla, para que, en los próximos años, el dinero de La Palma se quede en La Palma para poder salir adelante , y además, en la misma semana, el Gobierno de Canarias ha impedido que se debata en el Parlamento la modificación de la ley de combustibles canaria que CC ha propuesto para eliminar el impuesto autonómico sobre la gasolina en La Palma”.

Por su parte, Sergio Rodríguez advirtió “sobre el cansancio de los afectados, al principio, su demanda era tratar de recuperar lo que tenían antes del volcán y ahora ya lo que piden es que les den lo que sea para poder seguir adelante”.

“Están jugando con los sentimientos y emociones de las personas para cansarlas, para que se conformen, para que dejen de pelear y echamos en falta una actitud más reivindicativa del Cabildo”, advirtió.

Rodríguez recordó, además, que “no se ha resuelto la compensación a los ayuntamientos por todos los gastos afrontados para combatir la emergencia durante meses, ”a pesar de que se ha demandado en todas y cada una de las comisiones mixtas“; no se ha resuelto tampoco la situación de quienes perdieron su casa antes del 4 de octubre, que no tuvieron la opción de asegurarlas; ni se ha resuelto el problema de las infraestructuras de regadío, ya que Costas ha denunciado la obra de la tubería sobre la fajana, ”y ayer Pedro Sánchez dejó claro que no va a haber una solución al problema que ha generado esta obra entre ambas administraciones“, aseguró.

“Parece que los intereses del Gobierno de España no son los intereses de los afectados”, lamentó el alcalde de El Paso.

“Siguen vanagloriándose de las ayudas, pero, al final, lo verdaderamente importante es que la gente sigue sin recibir el dinero en sus bolsillos. La gente es incapaz en estos momentos de empezar a reconstruir sus vidas con los medios que tienen y el Gobierno ni ha estado, ni está, ni va a estar”, concluyó.