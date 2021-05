Nieves Lady Barreto: “El Plan Cabildo 21 es solo humo y propaganda para engañar”

El grupo de Coalición Canaria advierte en un comunicado que “el Plan Cabildo 21 es solo propaganda sin contenido real, como ya lo fue el año pasado el Plan volver. Es un papel más, un no-plan que no contiene acciones reales ni inversiones extraordinarias y que tendrá, por lo tanto, una escasa repercusión en la economía de la isla”, asegura la consejera Nieves Lady Barreto. “Un plan se hace con previsión de futuro y la única planificación que han hecho Mariano Hernández y José Adrián Hernández es ponerle nombre a un papel”.

“El presidente y el vicepresidente del Cabildo repiten lo que ya hicieron el año pasado con el Plan Volver. Al final, aquellos 16 millones de euros que prometieron se quedaron en el papel”, recuerda Nieves Lady Barreto. “Vimos unas mascarillas con el logo, un atril, cartelería y mucha, mucha publicidad, pero la inversión en la economía de la isla se quedó en nada”, asegura.

“Ahora nos presentan otro plan más, otro papel más, con dinero que ya está en el presupuesto y con el uso del remanente y, encima, presumen de ello”, añade. “El remanente es el resultado de acumular dinero del presupuesto que el Cabildo no es capaz de gastar cada año. No es algo de lo que presumir, porque cuando una administración no gasta su presupuesto es porque no gestiona para que ese dinero llegue a la gente. En el caso del Cabildo de La Palma, el año pasado dejó sin gastar 61,5 millones del presupuesto, que se fueron a engordar ese remanente del que ahora solo van a usar una pequeña cantidad”, apunta.

“Dice Mariano Hernández que este año estamos ante un presupuesto histórico, un remanente histórico, un plan histórico… Lo que sí es histórico en el Cabildo es el poco trabajo que hay detrás de los asuntos importantes y la mucha publicidad y marketing contando lo que van a hacer y que luego no hacen”, lamenta Nieves Lady Barreto.

“Desde CC, pedimos a este grupo de Gobierno menos planes, que realmente son no-planes, menos fotos y menos propaganda y más gestión verdadera del dinero que tiene el Cabildo. El año pasado, tenían un presupuesto de 190 millones y dejaron 61,5 millones sin ejecutar. Si, simplemente, se centraran en trabajar para cumplir con las obras e inversiones del presupuesto, el dinero llegaría de verdad a la gente. Esta forma de gobernar presentando planes y más planes, que solo sirven para hacerse la foto y para vender humo, no tiene ninguna repercusión en la economía de la isla”, afirma Barreto.

“En este nuevo plan, el no-plan, que nos presentaron el presidente y el vicepresidente destaca que para agricultura solo se van a destinar 500.000 euros y llama mucho la atención que ni siquiera se hayan acordado de poner un euro para la promoción turística. Es normal si tenemos en cuenta que el turismo ha sido el gran olvidado para este grupo de Gobierno en estos dos años de mandato”, reconoce la portavoz de CC.

“Nos dicen también que van a destinar 9,5 millones de euros más para las carreteras de la isla que, junto a los 4,2 millones del presupuesto de este año, suman un total de 13,7 millones. Sería muy importante que ese dinero se ejecutase en su totalidad porque permitiría que las empresas de la isla cogieran obras, que contrataran trabajadores, que se moviera en dinero en la economía de La Palma”, explica Nieves Lady Barreto. “La obra pública, en este momento, es el generador de empleo más importante que podemos tener y nos preocupa que este grupo de Gobierno no sea capaz de gastar lo que presupuesta, porque el año pasado tenían 21 millones de euros para carreteras y solo fueron capaces de invertir 6 millones”, asegura.

“Nos cuentan también que van a destinar 1,9 millones a lograr una isla más sostenible con la correcta separación de residuos, cuando lo que ha pasado en realidad es que este año en el presupuesto se quedaron cortos con la partida destinada al Complejo Ambiental y esos 1,9 millones es justo el dinero que falta para poder pagar a la empresa gestora. Tratan de vendernos el pago de un servicio como si fuera una inversión extraordinaria en sostenibilidad”, advierte Barreto. “Hasta ese extremo llega el abuso del marketing y la propaganda en este grupo de Gobierno”, subraya.

“Llama también la atención que en esta supuesta lluvia de millones solo se destinen 38.000 euros al sector cultural de la isla, creador de economía y empleo, que es uno de los más afectados por la crisis del Covid”, añade.

“Pedimos a este grupo de Gobierno un poco de seriedad, menos planes que no son reales y que se centren en trabajar para ejecutar el presupuesto de este año porque es eso, y no las campañas de marketing, lo que de verdad llega a la gente y a la economía de la isla”, concluye Nieves Lady Barreto