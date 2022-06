Nieves Lady Barreto: “Es urgente poner un tubo de agua para regar las más de 100 fanegas aisladas entre las dos coladas en Tazacorte”

Nieves Lady Barreto, portavoz de CC en el Cabildo de La Palma, en una nota de prensa, reclama al Gobierno de Canarias y al Cabildo que “coloquen, de manera urgente, por encima de la lava, un tubo que dé suministro de agua de riego a unas 100 fanegas de plátanos que se han quedado aisladas entre las coladas en el municipio de Tazacorte”.

El suministro a estas fincas, añade, no está contemplado en las obras que ejecuta el Gobierno de Canarias por el Camino de San Isidro, y que van retrasadas, con lo que, “si no se da una solución ya, no habrá agua para regar ni las fincas replantadas ni las que puedan replantarse en estas semanas”.

Antes del volcán, indica, estas fincas recibían el agua del Pozo de Tenisca y del tubo de las Haciendas por el Camino de San Isidro. “Hay que reponer ese tubo que se llevó la colada y lo que estamos pidiendo, y lo que plantean los agricultores, es que, mientras se ejecuta la obra definitiva, se les dé una solución provisional que les permita salir adelante”, explica Nieves Lady Barreto. “Lo más rápido y efectivo sería llevar la canalización por encima de la colada, elevando el tubo del suelo si fuera necesario”, añade. “Hay que poner agua de la manera que sea, provisional o definitiva, porque si seguimos esperando por las soluciones definitivas, cuando lleguen ya no habrá nada que regar”.

Barreto reclama que se ponga en marcha cuanto antes esta solución que plantean los afectados para que puedan regar este verano. “El Cabildo no ha cerrado el anillo insular por la carretera de Fuencaliente, las desaladoras siguen funcionando mal y cuando funcionan bien no producen ni de lejos los 12.000 metros cúbicos (m3) diarios que aproximadamente necesitan los plátanos”, apunta la portavoz de CC.

“Esta puede ser una solución que ayude a mantener vivas las fincas y al sector, por lo que necesitamos que se haga ya”, agrega. “Mientas el Cabildo y el Gobierno siguen sin dar solución a los plataneros para que rieguen, se sigue perdiendo el tiempo, en Tenerife y Gran Canaria se siembran nuevas fincas y los plátanos se venden en mercado en torno a un euro el kilo”, concluye.