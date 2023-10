Piqueras: “La desinformación está teniendo un papel fundamental en la política, y las ‘fakes news’ están en nuestros móviles”

El Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de La Palma después años sin poder realizar, a consecuencia de la pandemia y el volcán, celebró con gran éxito de participación, la tradicional ceremonia de apertura del curso 2023-2024 en Espacio Cultural CajaCanarias, en Santa Cruz de La Palma, informa la institución académica.

Al acto fue presidido por el rector magnífico de la UNED, Ricardo Mairal Usón; y le acompañó al acto el presidente del Cabildo Insular y presidente del Consorcio, Sergio Rodríguez; el director del Centro Asociado de la UNED en La Palma, Javier Neris; el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona; la directora Insular de Educación, Cristina Martín, así como otras autoridades, profesorado y alumnado titulado de los últimos cuatro cursos.

El acto como es habitual arrancó con la lectura de la memoria del curso 2022-2023 a cargo del secretario del Centro, Alejandro Díaz Pérez, quien aprovechó para reconocer el trabajo de los titulados. Entre los datos que aportó destaca que para este año hay un total de 307 nuevas matrículas entre los que sigue en alza un mayor número de mujeres, 78% frente al 22% de hombres. Y en cuanto a las cinco carreras más demandadas se encuentran el Grado de Psicología, Derecho, Educación Infantil, Trabajo Social y Administración y Dirección de Empresas.

Seguidamente, la lección inaugural estuvo a cargo del prestigioso periodista Pedro Piqueras, bajo el título ‘La universidad y la crítica ante la inteligencia artificial’.

Para comenzar, Pedro Piqueras agradeció la invitación a La Palma, un lugar que lleva visitando desde hace ya más de 20 años y al que le guarda un cariño especial. Sobre todo, después de que hace dos años tuviera que volver para cubrir la noticia del volcán que puso a la Isla en el centro, pero a base de “fuerza y sufrimiento” recalcó. “Recuerdo las explosiones del volcán y cómo nos hacía temblar nuestros equipos en una escena de espanto y asombro”.

De una forma magistral, el afamado periodista expuso cómo “nos estamos encontrando con la deshumanización de la comunicación por el uso generalizado de las fakes news y la inteligencia artificial creando así una falta de crítica y un conformismo en la audiencia”.

“Los bulos siempre han existido para crear propaganda política y los haters, pero ha cambiado la forma de llegar al público que es de forma masiva y rápida a través de las redes sociales”. La desinformación está teniendo un papel fundamental en la política. Y las fakes news están en nuestros móviles. Me pregunto si en estos tiempos no estamos perdiendo la capacidad de discernir. Yo creo que sí“, apuntó Piqueras. ”Debemos acercarnos a la verdad y para ello debemos desconfiar de la información que nos llega y estudiar la veracidad de la información“, señaló.

En cuanto a la inteligencia artificial, Piqueras comentó que “está creando un gran peligro para la democracia”. Y subrayó que “el mundo universitario tiene el reto de que los valores universitarios e intelectuales no pierdan el sentido”. “Dicen que los comunicadores del futuro no tendrán ”alma“ pero ¿si a caso tendremos alma y humanidad en un futuro dominado por las redes sociales? Volver al humanismo para no ser el resultado de las fackes news y la inteligencia artificial será nuestro reto”, remarcó Piqueras.

A continuación, tuvo lugar la entrega de los diplomas a los estudiantes, un momento emotivo donde pudieron recoger todo el esfuerzo realizado para lograr sus titulaciones de estos últimos años que no se pudo celebrara consecuencia de la pandemia y el volcán.

Por su parte, el director del Centro, Javier Neris recordó la importancia de celebrar este día y encontrarnos todos para conmemorar el compromiso demostrado de este proyecto hacia la sociedad palmera que sigan teniendo acceso a los estudios superiores sin necesidad de trasladarse de la Isla. Asimismo, Javier Neris, agradeció la rápida respuesta de UNED central que, en apoyo a los afectados por el volcán, se ha concedido matrícula gratuita a todos los estudiantes que viven en los municipios afectados.

La directora insular de Educación en La Palma, Cristina Martín, destacó que “es un honor conocer de primera mano la gran labor académica que lleva realizando la UNED en la Isla para ofrecer cada año un amplio programa de estudios superiores al alumnado palmero”.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, ha mostrado su satisfacción de que este acto se haya celebrado en la capital palmera y ha reconocido la gran labor que lleva realizando la UNED estos años, porque es “la universidad de la isla de La Palma”. “Muchos estudiantes palmeros han pasado por sus aulas en un territorio fragmentado y ultraperiférico como es nuestra isla durante 45 años de formación. Pero siempre adaptándose a la evolución académica donde la UNED ha sabido ocupar el puesto y estar a la altura de las circunstancias todos estos años.” Por nuestra parte, añadió Antona, “la UNED siempre va a seguir contando con el apoyo del ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma”.

En esta línea, el presidente del Cabildo Insular y del Consorcio, Sergio Rodríguez, recalcó que la UNED ha prestado un servicio impagable a la sociedad palmera. Y concluyó con estas palabras para los titulados: “Con este nuevo curso queremos recordar la frase que dijo el padre Manuel Díaz, figura clave de la educación palmera: 'la cultura, la libertad y el progreso caminan juntos. Siempre lo han hecho y siempre lo harán”.

El rector magnífico de la UNED, Ricardo Mairal Usón, ha recordado que “llevamos 45 años haciendo universidad sinónimo de excelencia academia que busca la igualdad de oportunidades y la inclusión de la sociedad palmera”. Asimismo, destacó que “es una alegría celebrar un nuevo curso y reconocer el gran esfuerzo que han hecho lo estudiantes que hoy han conseguido titularse y que son los verdaderos protagonistas”.

En su intervención, Ricardo Mairal, indicó que estamos ante la universidad pública más grande del país, y el objetivo es seguir ofreciendo el conocimiento en respuesta a los desafíos que estamos viviendo. “El mundo necesita moderación, pero a la vez la fortaleza que es la posible respuesta a todo. Y en estos tiempos las vocaciones son los elementos indispensables que deben hacer aunar a sus ciudadanos. Así que tenemos claro como dijo el periodista Pedro Piqueras hoy, que, a través de la educación, el rigor es el mejor antídoto frente a la información discriminada y acrítica, apostilló el rector”.

Por último, la jornada inaugural concluyó el himno universitario por excelencia, 'Gaudeamus Igitur', cantado por el Coro de Cámara Llanensis de Los Llanos de Aridane, que además nos deleitó posteriormente con tres maravillosas canciones.