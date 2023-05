El PSOE presenta una batería de “55 soluciones para librar a Breña Baja del estancamiento”

El PSOE de Breña Baja asegura en nota de prensa que “tras tres mandatos con el PP al frente del Ayuntamiento, sus políticas han llevado al municipio a un estancamiento evidente”. “El municipio sigue teniendo las mismas infraestructuras y las que existen, presentan evidentes signos de deterioro y abandono. El presupuesto para inversiones de 2023 se ha reducido al 5% de las cuentas anuales y apenas cuenta con financiación externa que permita las mejoras que el municipio necesita. Por si esto fuera poco, la ejecución en obras es tan insuficiente que se devuelve dinero por no ejecutar. Y eso ya no es mala gestión, es un fracaso”, añade.

Indica que el mayor problema ha sido “el desinterés y que no hay alcalde al frente del ayuntamiento”. “El alcalde está ausente, más pendiente de viajar y aparecer en actos y fotos, como si fuese un actor de cine, que en las acciones concretas. Y sin alcalde, su equipo de trabajo no tiene dirección clara. Breña Baja necesita un nuevo proyecto y equipo, una nueva confianza, una gestión eficiente”.

Para lograr el cambio, “desde el PSOE de Breña Baja presentamos una batería de medidas de cara a las elecciones municipales”.“ Un programa electoral de 55 soluciones realistas y no castillos en el aire, cuyos ejes son facilitar la dinamización económica, comercial y turística para que vuelva a ser un reclamo; el acceso a la vivienda con la creación de bolsas de suelo para vivienda pública y de aparcamientos; y unos servicios sociales y comunitarios que mejoren el bienestar de las personas a través de la construcción de una residencia de mayores, reforzando el Servicio de Atención a Domicilio y ampliando la cobertura en materia de salud mental preventiva con una ambición en el horizonte: la construcción de un Centro de Atención Psicosocial”.

“El cuidado y limpieza de los espacios exteriores, queja continua de los vecinos, será también uno de los ejes de acción. Esto incluye la mejora en la gestión de los residuos y de las luminarias que parecen estar siempre con problemas en Los Cancajos y, por zonas, en San Antonio”, detalla.

“Otro de los ejes principales será dar impulso al Plan General de Ordenación. Primordial para decidir a qué se dedica el suelo y el territorio. La planificación es una prioridad para que nos saque de la parálisis en el desarrollo municipal que sufrimos. Otro eje importante es la modernización de Los Cancajos para recuperarlo. Con mala imagen no es atractivo para la ciudadanía o para los turistas. Los Cancajos hace muchos años que está deteriorado y no seduce siquiera para pasear”, afirma.

Ana García, candidata del PSOE a la Alcaldía, afirma que “además de que en su programa de trabajo incluye que ”a mejora de las comunicaciones, de los servicios a la ciudadanía, la adaptación a las nuevas tecnologías y al cambio climático que se nos viene encima“.

“Ante lo evidente, el grupo socialista aboga por terminar, de una vez por todas, las infraestructuras que mejorarán nuestra calidad de vida como la sociedad de San Antonio, parques infantiles y de mascotas, las aceras y las zonas de ocio y deporte”.

“Hay mucho por hacer, se necesitan soluciones y facilitar la generación de riqueza para Breña Baja. Para ello el turismo es clave en este municipio. Sin unos ingresos estables, sin un municipio atractivo o limpio o sin empleo no habrán recursos para atender a nuestros niños o nuestros mayores. Como en la economía familiar, si los adultos tienen trabajo estable, se puede emplear los ahorros en arreglar la casa, en un coche nuevo o en ocio”, agrega.

“La realidad de Breña Baja es que hay pocos ingresos en el ayuntamiento. En cambio, hay mucho gasto en ocio y fiestas. Y cuando uno cobra poco, no debería gastarlo en fiestas. Es una falta de respeto, con dudosa repercusión en la economía o en la vida del municipio”, advierte.

La candidata socialista a la Alcaldía de Breña Baja, Ana García Suárez, ha afirmado que el PSOE es el “único” partido que no va a mercadear con el populismo sino con propuestas. Llevamos tiempo denunciando la inacción y nuestras soluciones alternativas, diciendo sin complejos que Breña Baja necesita un cambio ante el estancamiento evidente que han generado las políticas del Partido Popular o Coalición Canaria en el pasado. No se pueden resolver los problemas con los mismos planteamientos anteriores ni los mismos equipos de trabajo. Si no funcionaron antes por qué van a funcionar ahora. Nuestro equipo de trabajo está preparado para afrontar el reto de nuestro programa de acciones“, se pregunta.

Asimismo, señala que “el PP tiene la osadía de, a cinco días de las elecciones, no haber presentado su programa. Si no tiene siquiera el valor de presentar sus propuestas por escrito, nos preguntamos cuál es su credibilidad. Después de todo, las palabras se las lleva el viento”, ha apuntado García Suárez.

Los socialistas de Breña Baja reclaman “el apoyo de la población por nuestros hijos, por nuestro pueblo y por las generaciones venideras. Para que Breña Baja ocupe el lugar estratégico que le corresponde en la geografía palmera y recupere la esperanza, debemos votar en conciencia y por un cambio. Ana García y su equipo son la alternativa de futuro para Breña Baja”, concluye.