Valbuena: “El decreto de reconstrucción de CC discrimina entre afectados de primera y de segunda” y “suprime la devolución del valor real del mercado”

El PSOE de la isla de La Palma ha mantenido un encuentro con el senador y exconsejero de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, para analizar el borrador del decreto de reconstrucción urbano presentado recientemente por la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, informa el partido en nota de prensa.

Valbuena, que lideró el proceso de elaboración de este decreto durante la pasada legislatura, sentenció que “la propuesta planteada por el actual Gobierno es decepcionante porque crea afectados de primera y de segunda”. “Tal y como ha quedado el borrador de CC, se discrimina entre afectados de primera, que si tienen la suerte de tener el suelo al lado de una carretera y contar con los recursos van a poder reconstruir; y de segunda, que si no están al lado de una carretera y carecen de los recursos necesarios para ejecutar las infraestructuras y servicios (vías, agua, luz, etc), sencillamente no se les da ningún tipo de respuesta”.

Por contra, destacó que el borrador del anterior Gobierno “da respuesta a todos y cada uno de los afectados, que en este caso no se da”. “Si estás en menos de diez metros de colada y tienes recursos podrás construir, si no ya veremos qué pasa. Pero qué va a ocurrir con un vecino que tiene más de diez metros de colada. Nosotros ofrecíamos varias alternativas, este decreto, por contra, no le da ninguna respuesta”, sentenció.

Valbuena, que estuvo acompañado por los diputados palmeros en el Parlamento de Canarias Alicia Vanoostende, Manuel Abrante y Jorge González, así como los consejeros del Cabildo Borja Perdomo y Jordana Rodríguez, y el exconsejero insular de Ordenación del Territorio, Gonzalo Pascual, puso también el acento en “las contradicciones de Coalición Canaria entre lo que decía en la oposición y hace en Gobierno”.

En este caso se refirió a “la devolución del valor real del mercado con fecha del 18 de septiembre de 2021. Coalición Canaria insistió en que iba a buscar la forma para que los vecinos que quieran puedan recibir el valor de lo que tenían antes de la erupción, el valor de mercado, que estaba contemplado en nuestro borrador y ahora desaparece en el decreto ley”.

Valbuena subrayó que “las promesas tienen que verse reflejadas en este decreto ley, que es la máxima expresión del compromiso de un Gobierno con la ciudadanía. Si van a hacerlo así, que se recoja en el decreto ley la devolución del valor real del mercado, o más sencillo, que copien lo que teníamos en el borrador ocho del decreto y lo hagan en la nuevo, `porque si no son palabras que se lleva el viento”.

Otra de las contradicciones que puso sobre la mesa el exconsejero es la creación del Consorcio, sobre el que “CC insistía día tras día, con Clavijo al frente, antes de las últimas elecciones autonómica”. “Una figura que estaba contemplada en el borrador número ocho, que otorgaría una participación real y efectiva a los afectados y que CC ha hecho desaparecer en su propuesta”, señala.

Valbuena avanzó que el PSOE “va a continuar haciendo lo que no ha hecho Coalición Canaria, seguir escuchando a los vecinos porque cree en la participación pública y seremos sus portavoces en el Parlamento de Canarias”. Y destacó, además, que “a pesar de todo, el PSOE se ofrece a dialogar y negociar con el Gobierno de Canarias para mejorar esta nueva versión”.

Por último, dejó claro que no había ningún informe de inconstitucionalidad, sino “comentarios a los borradores 5 y 6. No he escuchado que Nieves Lady ni Clavijo pongan un solo ejemplo de inconstitucionalidad”, concretó.

Pero es más, se preguntó “qué contenido era inconstitucional en el borrador ocho: ¿la creación de un consorcio?; ¿poder pagar el valor del mercado?; ¿que a un vecinos con más de diez metros de colada en su terreno se le pudiera dar otro terreno por permuta? ¿Que la Administración pueda hacer una calle o una vía para llegar a su vivienda? Porque eso el que han eliminado de nuestro borrador”.