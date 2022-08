Su máxima preocupación tras la erupción de La Palma es “la construcción de viviendas para esas familias que han perdido su casa habitual”. El presidente del Cabildo, Mariano Zapata (PP), que gobierna en un pacto con el PSOE, en la emergencia habitacional se muestra crítico con el Gobierno de Canarias. “Es uno de los suspensos que le pongo, porque no ha sido capaz, de una manera rápida, de dar respuesta a la construcción de viviendas”, asegura en una entrevista con este periódico. Considera que en este mandato “hay un antes y un después con el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan)” y destaca que “hemos sido capaces de finalizar obras históricas para La Palma”. Confiesa que en la presente legislatura, en la que ha tenido que lidiar con incendios, pandemias y volcanes, le ha marcado. “Soy otro Mariano”, afirma, y se declara “optimista por defecto”. “Estoy seguro de que le daremos la vuelta a la situación y aprovecharemos el volcán como una oportunidad”.

Usted ha dicho que “ya es hora” de descentralizar infraestructuras en Canarias. ¿Confía en que el Centro Vulcanológico Nacional se instale en La Palma?

Por supuesto. Nadie entendería que el Centro Vulcanológico Nacional no se instalara en La Palma. No solo por lo que nos ha tocado vivir, que es una de las razones fundamentales, sino porque somos la isla con los únicos volcanes (aéreos) durante el último siglo. Creo también que la descentralización de la administración es necesaria, sobre todo para islas como La Palma que han venido sufriendo un importante problema de despoblación; por tanto, espero que se cree aquí y se apueste por la recuperación de La Palma, como hemos dichos todos y se nos ha ido llenando la boca a todas las administraciones. El ejemplo hay que darlo, y puede que lo primero que nos vayamos a encontrar que no entenderíamos es que el Centro Vulcanológico Nacional no se ubique en la Isla.

¿Qué valoración hace de los proyectos del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y del Plan Recupera?

Creo que hay un antes y un después en este mandato con el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). Hemos sido capaces de finalizar obras históricas para La Palma, léase Centro de Visitantes del Roque de Los Muchachos, Avenida Marítima de Santa Cruz de La Palma, plaza Príncipe Felipe de San Andrés y Sauces o tirolina de Puntagorda. Tenemos sobre la mesa obras potentes que van a marcar el futuro de la Isla como el Balneario de la Fuente Santa, el Parque Cultural y Centro de Congresos Islas Canarias de Los Llanos de Aridane o las diferentes obras de las Zonas Comerciales Abiertas que van a dar un cariz distinto a la Isla. Por tanto, lo que espero también es que el Gobierno de Canarias entienda el valor que tiene para islas como La Palma el Fdcan, que se mantenga y que se mejoren las condiciones y las relaciones entre administraciones, que no son del todo buenas en lo que se refiere al Fdcan. Por lo que respecta al Plan Recupera, hemos puesto toda la carne en el asador para darle la vuelta a una situación muy compleja por la que atraviesa la isla relacionada con la erupción volcánica, con casi 7 millones de euros destinados a ayudas de empresas, con más de 11 millones invertidos en recuperar vías y carreteras afectadas por las coladas o casi 25 millones para obras hidráulicas, no solo para el abastecimiento domiciliario de agua -hemos recuperado todo el sur de la colada gracias al esfuerzo del Consejo Insular de Aguas-, sino también obras clave como la recuperación de la tubería Las Hoyas-El Remo, sin la cual no podríamos estar hablando de plátanos, que nos han dado tanto y que tienen que seguir dándonos mucho.

¿Qué le preocupa más de la etapa post volcán?

Lo que más me preocupa en la era post volcán tiene que ver con la construcción de viviendas para esas familias que han perdido su casa habitual. Es lo que más me preocupa, se va a cumplir un año de la erupción volcánica y no está resuelto el problema, por lo menos para esas personas que continúan en hoteles o en casas de familiares o amigos, que no se encuentran en las mejores condiciones. Me preocupa, no lo llego a entender y es uno de los suspensos que le pongo al Gobierno autónomo, porque no ha sido capaz de dar una respuesta de manera rápida, como requiere la situación, a la construcción de viviendas. También me preocupa la capacidad de gestionar los tiempos, no solo de los vecinos afectados sino de las propias administraciones implicadas en la recuperación, en el post volcán, y me refiero a los tiempos en recuperar las fincas de plataneras que se han perdido bajo las coladas o el ordenamiento urbanístico, que creo que se siguen dando pasos importantes buscando siempre el consenso tanto de la población como de las administraciones públicas.

¿Se tendrá en cuenta el riesgo volcánico en la reconstrucción?

Evidentemente, esa reconstrucción de la que te hablo tendrá que ver y tener en cuenta el riesgo volcánico, pero no podemos engañarnos, somos islas volcánicas, islas jóvenes y volveremos a sufrir otra erupción. Habrá que tener en cuenta ese riesgo volcánico no solo para la reconstrucción, sino para nuestra vida en general. A partir de ahora tendremos más aseguradas nuestras viviendas porque sabemos que existen mayores posibilidades de recuperar lo que era nuestro y también buscaremos soluciones que ya hemos aplicado durante esta erupción volcánica.

¿Contempla la posibilidad de que Puerto Naos se convierta en un núcleo fantasma por la presencia permanente de gases?

Confío en que no. Seguimos dando pasos en el sentido de buscar soluciones alternativas para lograr cuanto antes la apertura de este núcleo turístico, y no solo de Puerto Naos sino también de La Bombilla. Pero como dije anteriormente, tenemos que gestionar los tiempos, y para esto inevitablemente se necesita tiempo. Agradezco la implicación de administraciones como el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y de los técnicos del Cabildo, que están haciendo un trabajo excelente, espectacular, posibilitando el acceso con la mayor de la seguridad a estos núcleos para que los vecinos puedan ir a sus casas, ver cómo están sus negocios y establecimientos. Seguiremos en esa línea de buscar y poner alternativas sobre la mesa.

¿Cree que la politización se ha instalado en algunas de las plataformas de afectados por la erupción?

La política creo que está en todo. ¿Es bueno o es malo? No entro a valorarlo. La política es buena porque se encarga de buscar soluciones y alternativas a muchos problemas de la sociedad, en este caso de la sociedad palmera, y no me preocupa que se politicen o no las plataformas de afectados, me preocupa que las administraciones que nos toca gobernar en cada lugar seamos capaces de dar las soluciones y alternativas que piden, o por lo menos las mejores posibles, y creo que en eso sí que hemos estado bien hasta este momento, salvo excepciones, como te decía antes, en la construcción de viviendas. Espero que seamos capaces de dar esas soluciones que nos pide la sociedad en cada momento.

Con una legislatura en la que ha tenido que lidiar con incendios, pandemias y volcanes, ¿se siente con fuerzas para concurrir a las próximas elecciones?

Por supuesto, me considero una persona que afronta los problemas de frente, no rehúye la brega, como diríamos aquí, y que no me arrugo, ni mucho menos. Vamos a ir a las próximas elecciones desde el Partido Popular de La Palma a por todas, como vamos siempre. Creo que hemos dado un ejemplo durante este mandato de ofrecer soluciones, de hecho, han sido tres años de soluciones continuamente, hemos puesto y hemos resuelto los problemas históricos que existían en La Palma, hemos cumplido y vamos a cumplir con cada uno de los compromisos que asumimos durante la campaña electoral. Por tanto, todas las fuerzas, toda la ilusión y todas las ganas para seguir haciendo de La Palma una isla de oportunidades tras las próximas elecciones.

¿Le ha dejado huella ser la máxima autoridad de La Palma en momentos tan críticos ?

Inevitablemente. Creo que soy otro Mariano tras pasar por todo lo que nos ha tocado en este mandato, para lo bueno y para lo malo, y hay otros consejeros y consejeras en el Cabildo que también les ha marcado. Soy otro Mariano por razones vividas en lo personal, que me han marcado mucho, y por supuesto en lo que se refiere a mis responsabilidades. Nadie imaginó nunca sufrir la voracidad de este volcán ni siquiera una pandemia, que parece ya más normalizado. Agradezco al equipo que me ha rodeado en cada minuto, en cada segundo, gracias a él podemos estar hablando hoy de que la Isla esté luchando por recuperarse y dándole la vuelta a muchas difíciles situaciones que hemos vivido durante estos años.

¿Espera que la nueva erupción en Cumbre Vieja compense por la catástrofe ocasionada al Valle de Aridane?

Soy optimista por defecto, estoy seguro de que le daremos la vuelta a la situación y aprovecharemos el volcán como una oportunidad. Habrá otra Isla totalmente distinta cuando miremos hacia atrás dentro 10, 15 o 20 años, y también estoy seguro de que no tendrán que pasar 400 o 500 años para ver esto como ocurrió en Lanzarote. Sé que nos queda mucha labor por delante, no voy a engañarme, pero tenemos claro lo que necesita La Palma y vamos a darle la vuelta a esta situación.

¿Qué futuro económico dibuja para La Palma tras la erupción?

Vamos a tener una isla donde de nuevo la agricultura será uno de sus pilares, pero empezaremos a apoyarnos de manera complementaria en el turismo. Intentaremos impulsar una isla más sostenible en la que turismo y agricultura puedan ir de la mano, que nos visiten no solo por nuestra riqueza natural, sino también por ser el territorio más joven de Europa, donde hemos sido capaces de darle la vuelta a una situación difícil de manera ejemplar, que nos visiten por las nuevas infraestructuras que seamos capaces de construir y recuperar. También estoy seguro de que nos ha puesto sobre el foco esta erupción y vamos a ser capaces de dibujar una isla de futuro, de oportunidades, donde nuestros jóvenes se queden porque van a encontrar aquí las oportunidades para desarrollar su vida, y donde se genere economía, no solo ligada exclusivamente a un sector, sino que se abra el abanico en lo turístico, en lo industrial incluso, y, por supuesto, que seamos ejemplos en recuperación sostenible, que para eso somos Reserva Mundial de la Biosfera, de lo que nos sentimos muy orgullosos.