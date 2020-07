El PP de La Palma se reúne con los colegios concertados de la Isla

El senador por La Palma, Borja Pérez Sicilia, junto al senador autonómico y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Senado, Asier Antona, y la diputada y portavoz de la Comisión de Educación del Parlamento de Canarias, Lorena Hernández Labrador, se han reunido con representantes de los colegios concertados palmeros La Palmita y Sagrada Familia de Nazaret, se indica en una nota de prensa del PP. Los miembros del PP, añade, "han querido conocer de cerca las necesidades reales que están atravesando estos colegios, después de que el Gobierno de España les dejase sin ayudas por la COVID-19".

Hernández Labrador ha explicado que ambos colegios tienen entorno a 1.200 alumnos en La Palma y “es alarmante que sean los grandes perjudicados de esta crisis”. Además asegura que “esta situación no solo afecta a los alumnos, sino también a todas las personas que se están dejando la piel en su educación”. Por su parte, Pérez Sicilia ha señalado que “los colegios concertados no reciben ningún tipo de ayuda municipal, a diferencia de los colegios públicos que sí lo hacen”. Y asevera que “ahora los gastos se han disparado debido a todo el protocolo que hay que seguir para la desinfección de las aulas, baños, y la implantación de tecnología en las aulas. Unos gastos que hasta el momento están asumiendo por completo estos centros”. Además, recuerda que la ayuda que reciben, por parte del Estado, es de aproximadamente solo 20 euros al mes por alumno, “y no solo se invierte en materia educativa, también en servicios”. Por todo ello señala que “ahora más que nunca el llamado Gobierno del Progreso debe tener en su hoja de ruta a estos colegios, o los grandes perjudicados serán una vez los jóvenes”. Mientras que Antona ha defendido que crean un tejido económico importante en La Palma ya que no solo trabajan profesores sino también hay personal de mantenimiento y monitores, “a los que no podemos dar la espalda por el capricho de este Gobierno”, y añade que “la variedad de educación es garantía de pluralidad, y en un sistema moderno debe haber espacio y respeto tanto para los colegios públicos como concertados”.

Por último, los tres miembros del PP palmero “han vuelto a defender la libertad de Educación”, y han señalado que “es profundamente injusto que la educación concertada sea la gran olvidada y golpeada de esta pandemia”.